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На акциях протеста в Ереване задержали 13 человек - РИА Новости, 05.05.2022
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На акциях протеста в Ереване задержали 13 человек
На акциях протеста в Ереване задержали 13 человек - РИА Новости, 05.05.2022
На акциях протеста в Ереване задержали 13 человек
Тринадцать человек задержаны в четверг в Ереване на акциях протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T10:08
2022-05-05T10:08
в мире
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. Тринадцать человек задержаны в четверг в Ереване на акциях протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции."На данный момент в полицейские отделения доставлены 13 человек", - сказал собеседник агентства.С утра четверга протестующие перекрывают улицы армянской столицы, призывая граждан присоединиться к их борьбе. Акции проходят как в центре Еревана, так и на окраинах.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности. В Ереване оппозиция несколько дней перекрывает улицы и областные магистрали, в том числе ключевые транспортные узлы.
ереван
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Флаг НКР в здании МИД Армении
Противники премьера Армении Никола Пашиняна во время протестного шествия в Ереване установили флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики в здании МИД.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
в мире, ереван, армения, видео
На акциях протеста в Ереване задержали 13 человек
ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. Тринадцать человек задержаны в четверг в Ереване на акциях протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.
2022-05-05T10:08
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10:08 05.05.2022
 
На акциях протеста в Ереване задержали 13 человек

Полиция задержала в Ереване 13 человек на акциях оппозиции, требующей отставки Пашиняна

© Sputnik / Mikael GabrielyanАвтомобиль патрульной службы полиции в Ереване, Армения
Автомобиль патрульной службы полиции в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© Sputnik / Mikael Gabrielyan
Автомобиль патрульной службы полиции в Ереване, Армения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. Тринадцать человек задержаны в четверг в Ереване на акциях протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.
"На данный момент в полицейские отделения доставлены 13 человек", - сказал собеседник агентства.
С утра четверга протестующие перекрывают улицы армянской столицы, призывая граждан присоединиться к их борьбе. Акции проходят как в центре Еревана, так и на окраинах.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности. В Ереване оппозиция несколько дней перекрывает улицы и областные магистрали, в том числе ключевые транспортные узлы.
 
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