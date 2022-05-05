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На акциях протеста в Ереване задержали 13 человек

На акциях протеста в Ереване задержали 13 человек - РИА Новости, 05.05.2022

На акциях протеста в Ереване задержали 13 человек

Тринадцать человек задержаны в четверг в Ереване на акциях протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T10:08

2022-05-05T10:08

2022-05-05T10:08

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ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. Тринадцать человек задержаны в четверг в Ереване на акциях протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции."На данный момент в полицейские отделения доставлены 13 человек", - сказал собеседник агентства.С утра четверга протестующие перекрывают улицы армянской столицы, призывая граждан присоединиться к их борьбе. Акции проходят как в центре Еревана, так и на окраинах.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности. В Ереване оппозиция несколько дней перекрывает улицы и областные магистрали, в том числе ключевые транспортные узлы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Флаг НКР в здании МИД Армении Противники премьера Армении Никола Пашиняна во время протестного шествия в Ереване установили флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики в здании МИД. 2022-05-05T10:08 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ереван, армения, видео