https://ria.ru/20220505/erevan-1786910730.html

В Ереване полиция начала задерживать участников акции протеста

В Ереване полиция начала задерживать участников акции протеста - РИА Новости, 05.05.2022

В Ереване полиция начала задерживать участников акции протеста

Полиция начала задерживать в Ереване участников акций неповиновения, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает онлайн-ресурс Para... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T08:35

2022-05-05T08:35

2022-05-05T08:35

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армения

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ЕРЕВАН, 5 мая - РИА Новости. Полиция начала задерживать в Ереване участников акций неповиновения, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает онлайн-ресурс Para TV.С утра четверга протестующие перекрывают улицы столицы, призывая граждан присоединиться к их борьбе.На окраине Еревана приехавшие на место акции полицейские усадили в машины несколько участников протестов.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности. Оппозиция в Ереване несколько дней перекрывает улицы Еревана и областные магистрали, в том числе ключевые транспортные узлы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Флаг НКР в здании МИД Армении Противники премьера Армении Никола Пашиняна во время протестного шествия в Ереване установили флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики в здании МИД. 2022-05-05T08:35 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ереван, армения, видео