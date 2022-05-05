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В Ереване полиция начала задерживать участников акции протеста
В Ереване полиция начала задерживать участников акции протеста - РИА Новости, 05.05.2022
В Ереване полиция начала задерживать участников акции протеста
Полиция начала задерживать в Ереване участников акций неповиновения, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает онлайн-ресурс Para... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T08:35
2022-05-05T08:35
2022-05-05T08:35
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ереван
армения
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ЕРЕВАН, 5 мая - РИА Новости. Полиция начала задерживать в Ереване участников акций неповиновения, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает онлайн-ресурс Para TV.С утра четверга протестующие перекрывают улицы столицы, призывая граждан присоединиться к их борьбе.На окраине Еревана приехавшие на место акции полицейские усадили в машины несколько участников протестов.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности. Оппозиция в Ереване несколько дней перекрывает улицы Еревана и областные магистрали, в том числе ключевые транспортные узлы.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Флаг НКР в здании МИД Армении
Противники премьера Армении Никола Пашиняна во время протестного шествия в Ереване установили флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики в здании МИД.
2022-05-05T08:35
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, видео
В Ереване полиция начала задерживать участников акции протеста
Para TV: полиция в Ереване начала задерживать участников акций протеста против Пашиняна