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Вучич усомнился в скорой диверсификации поставок газа и нефти из России - РИА Новости, 05.05.2022
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Вучич усомнился в скорой диверсификации поставок газа и нефти из России
Вучич усомнился в скорой диверсификации поставок газа и нефти из России - РИА Новости, 05.05.2022
Вучич усомнился в скорой диверсификации поставок газа и нефти из России
Президент Сербии Александр Вучич выразил сомнение в том, что в скором времени возможна диверсификации поставок газа и нефти в страну из альтернативных России... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T13:05
2022-05-05T13:05
экономика
сербия
россия
цены на нефть
евросоюз
газпром
александр вучич
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БЕЛГРАД, 5 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил сомнение в том, что в скором времени возможна диверсификации поставок газа и нефти в страну из альтернативных России источников.Вучич ранее заявил, что Сербия готова в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Греции, церемония в честь начала строительства которого состоялась 3 мая в порту Александруполис на севере Греции в присутствии лидеров балканских стран и ЕС. Строительство плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) рассматривается как проект, ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа."О какой диверсификации говорим? У нас только через два года появится возможность, чтобы в Сербии поступило что-то откуда-то, но вопрос – что? Мы строим так называемый интерконнектор (соединительный газопровод) с Болгарией. Мы его строим с нашей стороны, болгары в ближайшие дни только назначают тендер. Еще 300 дней минимум потребуется, чтобы его построили", - заявил Вучич журналистам на полях визита в Германию в четверг.По его словам Германия зависит на 55% от российского газа, а Сербия - на 100%, как и многие другие страны."У нас люди часто путают газ и нефть, есть проблемы и с одним, и с другим, энергоносители становятся огромной проблемой. Мы с россиянами начинаем переговоры, а они до 10 мая не работают, о цене газа и всего остального… С нефтью у нас еще больше проблем, будем ли через южную "Дружбу", то есть, Адриатический нефтепровод (JANAF) получать нефть, потому что по-другому не можем, но кто, как и где попадет под санкции, только предстоит узнать", - отметил сербский лидер.Согласно его данным, в последний месяц на перерабатывающее предприятие Нефтяной индустрии Сербии (НИС, 65,15% принадлежит "Газпром нефти") более 60% нефти поступает из РФ, так как она дешевле, а ранее две трети было из Киркука в Ираке. При этом возможности доставлять нефть баржами по Черному морю и Дунаю нет. Вучич также сообщил о необходимости увеличить существующее подземное хранилище газа "Банатски-Двор" до 1 миллиарда кубометров и построить новое нефтехранилище.Вице-премьер Сербии, министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович 3 мая призвала граждан и организации экономить энергию и диверсифицировать источники поставки газа на фоне начала строительства СПГ-терминала в Греции. Она напомнила, что в следующем году ожидается завершение строительства соединительного газопровода Ниш-Димитровград с Болгарией, который позволит Сербии получать СПГ из Греции или природный газ из Азербайджана, а также "есть план связать газотранспортную систему с Северной Македонией и Румынией". Михайлович ранее заявила, что приостановка поставок газа из России в Болгарию и Польшу не влияет на Сербию, после того, как "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.
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экономика, сербия, россия, цены на нефть, евросоюз, газпром, александр вучич
13:05 05.05.2022
 
Вучич усомнился в скорой диверсификации поставок газа и нефти из России

Президент Сербии Вучич усомнился в скорой диверсификации поставок газа и нефти из России

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции
Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил сомнение в том, что в скором времени возможна диверсификации поставок газа и нефти в страну из альтернативных России источников.
Вучич ранее заявил, что Сербия готова в будущем закупать большие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Греции, церемония в честь начала строительства которого состоялась 3 мая в порту Александруполис на севере Греции в присутствии лидеров балканских стран и ЕС. Строительство плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) рассматривается как проект, ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа.
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"О какой диверсификации говорим? У нас только через два года появится возможность, чтобы в Сербии поступило что-то откуда-то, но вопрос – что? Мы строим так называемый интерконнектор (соединительный газопровод) с Болгарией. Мы его строим с нашей стороны, болгары в ближайшие дни только назначают тендер. Еще 300 дней минимум потребуется, чтобы его построили", - заявил Вучич журналистам на полях визита в Германию в четверг.
По его словам Германия зависит на 55% от российского газа, а Сербия - на 100%, как и многие другие страны.
"У нас люди часто путают газ и нефть, есть проблемы и с одним, и с другим, энергоносители становятся огромной проблемой. Мы с россиянами начинаем переговоры, а они до 10 мая не работают, о цене газа и всего остального… С нефтью у нас еще больше проблем, будем ли через южную "Дружбу", то есть, Адриатический нефтепровод (JANAF) получать нефть, потому что по-другому не можем, но кто, как и где попадет под санкции, только предстоит узнать", - отметил сербский лидер.
Согласно его данным, в последний месяц на перерабатывающее предприятие Нефтяной индустрии Сербии (НИС, 65,15% принадлежит "Газпром нефти") более 60% нефти поступает из РФ, так как она дешевле, а ранее две трети было из Киркука в Ираке. При этом возможности доставлять нефть баржами по Черному морю и Дунаю нет. Вучич также сообщил о необходимости увеличить существующее подземное хранилище газа "Банатски-Двор" до 1 миллиарда кубометров и построить новое нефтехранилище.
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Запад хочет российские ресурсы бесплатно
Вице-премьер Сербии, министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович 3 мая призвала граждан и организации экономить энергию и диверсифицировать источники поставки газа на фоне начала строительства СПГ-терминала в Греции. Она напомнила, что в следующем году ожидается завершение строительства соединительного газопровода Ниш-Димитровград с Болгарией, который позволит Сербии получать СПГ из Греции или природный газ из Азербайджана, а также "есть план связать газотранспортную систему с Северной Македонией и Румынией". Михайлович ранее заявила, что приостановка поставок газа из России в Болгарию и Польшу не влияет на Сербию, после того, как "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.
Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.
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