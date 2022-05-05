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Кожемяко сообщил, что снова планирует поездку в Донбасс - РИА Новости, 05.05.2022
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Кожемяко сообщил, что снова планирует поездку в Донбасс
Кожемяко сообщил, что снова планирует поездку в Донбасс - РИА Новости, 05.05.2022
Кожемяко сообщил, что снова планирует поездку в Донбасс
Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что снова планирует поехать в Донбасс. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T14:38
2022-05-05T14:47
россия
украина
донбасс
приморский край
олег кожемяко
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что снова планирует поехать в Донбасс."Конечно... Мы тоже должны оказывать помощь и поддержку, поэтому в этом вопросе, я считаю, что это нормальная практика", - сказал Кожемяко в интервью каналу ОТВ, отвечая на вопрос ведущей о том, планируются ли ещё командировки в Донбасс.По его словам, в российской спецоперации принимают участие и жители Приморья, а во время поездки ему важно было узнать, "что их волнует, какие есть вопросы, как помочь их семьям". "Я должен все это проанализировать, помочь им в дальнейшем как губернатор", - рассказал Кожемяко, отметив высокий боевой дух военных.Он отметил, что такая его поездка в Донбасс стала частью связи жителей Приморья узнать новости из дома, связаться с родным регионом. "Все вопросы, которые ребята передали, мы успели оперативно порешать", - заметил губернатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/rosgvardiya-1784403112.html
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россия, украина, донбасс, приморский край, олег кожемяко, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
14:38 05.05.2022 (обновлено: 14:47 05.05.2022)
 
Кожемяко сообщил, что снова планирует поездку в Донбасс

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что снова планирует поехать в Донбасс

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что снова планирует поехать в Донбасс.
"Конечно... Мы тоже должны оказывать помощь и поддержку, поэтому в этом вопросе, я считаю, что это нормальная практика", - сказал Кожемяко в интервью каналу ОТВ, отвечая на вопрос ведущей о том, планируются ли ещё командировки в Донбасс.
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По его словам, в российской спецоперации принимают участие и жители Приморья, а во время поездки ему важно было узнать, "что их волнует, какие есть вопросы, как помочь их семьям". "Я должен все это проанализировать, помочь им в дальнейшем как губернатор", - рассказал Кожемяко, отметив высокий боевой дух военных.
Он отметил, что такая его поездка в Донбасс стала частью связи жителей Приморья узнать новости из дома, связаться с родным регионом. "Все вопросы, которые ребята передали, мы успели оперативно порешать", - заметил губернатор.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
РоссияУкраинаДонбассПриморский крайОлег КожемякоВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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