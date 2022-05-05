Женщина получила ранения при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками
Штаб обороны ДНР: женщина ранена в Ясиноватой при обстреле украинскими войсками
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Женщина ранена в городе Ясиноватая в ДНР в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"При обстреле вооруженными формированиями Украины в Ясиноватой по улице Чкалова ранение получила мирная жительница", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Ранее штаб сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела со стороны украинских войск. Представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле в 11.09 мск Ясиноватой ракетами из РСЗО "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.