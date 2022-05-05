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Украинские войска обстреляли из "Града" Минеральное в ДНР - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/donbass-1786940625.html
Украинские войска обстреляли из "Града" Минеральное в ДНР
Украинские войска обстреляли из "Града" Минеральное в ДНР - РИА Новости, 05.05.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Минеральное в ДНР
Украинские войска в 11.03 мск обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив 10 ракет из реактивных систем залпового огня... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:18
2022-05-05T11:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.03 мск обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив 10 ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.03 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
11:18 05.05.2022 (обновлено: 11:31 05.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли из "Града" Минеральное в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Минеральному

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.03 мск обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив 10 ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.03 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Минеральное: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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