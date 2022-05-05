https://ria.ru/20220505/donbass-1786914825.html
В ЛНР с 17 февраля погибли 24 мирных жителя, в том числе один ребенок
В ЛНР с 17 февраля погибли 24 мирных жителя, в том числе один ребенок - РИА Новости, 05.05.2022
В ЛНР с 17 февраля погибли 24 мирных жителя, в том числе один ребенок
За одиннадцать недель эскалации, с 17 февраля, в Луганской народной республике погибли 24 мирных жителя, в том числе один ребенок, 47 ранено, среди них четверо... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:17
2022-05-05T09:17
2022-05-05T09:17
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ЛУГАНСК, 5 мая – РИА Новости. За одиннадцать недель эскалации, с 17 февраля, в Луганской народной республике погибли 24 мирных жителя, в том числе один ребенок, 47 ранено, среди них четверо детей, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за 11 недель (с 17.02.2022 по 05.05.2022) стали 71 мирный житель, из них 24 погибших и 47 человек получили ранения различной степени тяжести. Погиб 1 ребенок и 4 детей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Указывается, что за этот же период разрушены и повреждены 981 дом в 24 населенных пунктах и 91 объект гражданской инфраструктуры.Представительство зафиксировало за 11 недель 923 обстрела территории ЛНР со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы). Всего противником применено 9473 боеприпаса различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (5 ракет), РСЗО БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч" (1657 снарядов), уточнила организация.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, украина, вооруженные силы украины
В ЛНР с 17 февраля погибли 24 мирных жителя, в том числе один ребенок
Представительство в СЦКК: с 17 февраля в ЛНР погибли 24 мирных жителя, 47 получили ранения
ЛУГАНСК, 5 мая – РИА Новости.
За одиннадцать недель эскалации, с 17 февраля, в Луганской народной республике погибли 24 мирных жителя, в том числе один ребенок, 47 ранено, среди них четверо детей, сообщает
представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за 11 недель (с 17.02.2022 по 05.05.2022) стали 71 мирный житель, из них 24 погибших и 47 человек получили ранения различной степени тяжести. Погиб 1 ребенок и 4 детей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале
представительства.
Указывается, что за этот же период разрушены и повреждены 981 дом в 24 населенных пунктах и 91 объект гражданской инфраструктуры.
Представительство зафиксировало за 11 недель 923 обстрела территории ЛНР со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения (реактивные системы залпового огня, артиллерия, минометы). Всего противником применено 9473 боеприпаса различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (5 ракет), РСЗО БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" и БМ-30 "Смерч" (1657 снарядов), уточнила организация.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.