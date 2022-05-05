https://ria.ru/20220505/dezinformatsiya-1786946125.html

Посол в ФРГ ответил на обвинения в участии в кампании по дезинформации

Посол в ФРГ ответил на обвинения в участии в кампании по дезинформации - РИА Новости, 05.05.2022

Посол в ФРГ ответил на обвинения в участии в кампании по дезинформации

Обвинения Германии в адрес России о якобы связи с "кампаниями по дезинформации и пропаганде войны" беспочвенны, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T11:38

2022-05-05T11:38

2022-05-05T11:52

в мире

германия

россия

сергей нечаев (дипломат)

посольство россии в германии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751324926_0:346:2048:1498_1920x0_80_0_0_259304a5b37a7fdd29f69c34a6250a89.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Обвинения Германии в адрес России о якобы связи с "кампаниями по дезинформации и пропаганде войны" беспочвенны, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев."Мы, конечно, прочли высказывания госпожи федерального министра и, откровенно говоря, восприняли это с недоумением. Тем более, попытки связать как-то деятельность посольства России в Берлине с кампаниями дезинформации, пропаганды войны в сети интернет, на мой взгляд, совершенно беспочвенные обвинения, которые не соответствуют реальному положению дел", - сказал Нечаев в эфире телеканала "Россия 24", комментируя высказывания министра внутренних дел ФРГ Ненси Фэзер о том, что "ряд платформ сети создает идеальные условия для кампании по дезинформации и пропаганде войны, что на руку посольству РФ"."Посольство не занимается распространением, так называемым, "фейков", дезинформации, тем более не занимается вмешательством во внутренние дела Германии. В своих комментариях мы опираемся исключительно на факты и проверенную информацию", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20220505/smi-1786845192.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, россия, сергей нечаев (дипломат), посольство россии в германии