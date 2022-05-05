https://ria.ru/20220505/dezinformatsiya-1786946125.html
Посол в ФРГ ответил на обвинения в участии в кампании по дезинформации
Посол в ФРГ ответил на обвинения в участии в кампании по дезинформации - РИА Новости, 05.05.2022
Посол в ФРГ ответил на обвинения в участии в кампании по дезинформации
Обвинения Германии в адрес России о якобы связи с "кампаниями по дезинформации и пропаганде войны" беспочвенны, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T11:38
2022-05-05T11:38
2022-05-05T11:52
в мире
германия
россия
сергей нечаев (дипломат)
посольство россии в германии
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Обвинения Германии в адрес России о якобы связи с "кампаниями по дезинформации и пропаганде войны" беспочвенны, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев."Мы, конечно, прочли высказывания госпожи федерального министра и, откровенно говоря, восприняли это с недоумением. Тем более, попытки связать как-то деятельность посольства России в Берлине с кампаниями дезинформации, пропаганды войны в сети интернет, на мой взгляд, совершенно беспочвенные обвинения, которые не соответствуют реальному положению дел", - сказал Нечаев в эфире телеканала "Россия 24", комментируя высказывания министра внутренних дел ФРГ Ненси Фэзер о том, что "ряд платформ сети создает идеальные условия для кампании по дезинформации и пропаганде войны, что на руку посольству РФ"."Посольство не занимается распространением, так называемым, "фейков", дезинформации, тем более не занимается вмешательством во внутренние дела Германии. В своих комментариях мы опираемся исключительно на факты и проверенную информацию", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20220505/smi-1786845192.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, россия, сергей нечаев (дипломат), посольство россии в германии
11:38 05.05.2022 (обновлено: 11:52 05.05.2022)
Посол в ФРГ ответил на обвинения в участии в кампании по дезинформации
Нечаев: заявления ФРГ об участии посольства России в кампании по дезинформации беспочвенны