https://ria.ru/20220505/biolaboratorii-1787022521.html

В Совфеде назвали задачу комиссии по биолабораториям США

В Совфеде назвали задачу комиссии по биолабораториям США - РИА Новости, 05.05.2022

В Совфеде назвали задачу комиссии по биолабораториям США

Задача парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине - установить истину, а ни в коем случае не подгонять ответы, заявил... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T15:37

2022-05-05T15:37

2022-05-05T15:37

обострение ситуации в днр и лнр

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константин косачев

россия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Задача парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине - установить истину, а ни в коем случае не подгонять ответы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Наша задача не в том, чтобы подогнать эти факты, аргументацию под ответ, уже указанный в конце учебника. Ни в коем случае", - сказал политик в ходе заседания научно-консультативного совета при комиссии."Мы понимаем, что наши выводы будут разбираться под микроскопом, и там, где можно будет придраться или опровергнуть, это будут стараться делать наши оппоненты с видимым удовольствием", - сказал Косачев.Он подчеркнул, что такого удовольствия им никто не доставит, "наша задача - установить истину".На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2022-05-05T15:37 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, совет федерации рф, константин косачев, россия