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Премьеры России и Белоруссии обсудили западные санкции и ТЭК
Премьеры России и Белоруссии обсудили западные санкции и ТЭК - РИА Новости, 05.05.2022
Премьеры России и Белоруссии обсудили западные санкции и ТЭК
Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили в четверг по телефону западные санкции и реализацию договорённостей в сфере... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T19:51
2022-05-05T19:51
2022-05-05T19:51
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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили в четверг по телефону западные санкции и реализацию договорённостей в сфере топливно-энергетического комплекса, сообщили в белорусском правительстве."Премьер-министры Беларуси и России сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и подчеркнули важность выработки совместных решений по всем направлениям взаимодействия на фоне санкционного давления", - говорится в сообщении белорусского кабмина в Telegram.В правительстве Белоруссии отметили, что основное внимание стороны уделили "реализации договоренностей в области топливно-энергетического комплекса, импортозамещения, промышленности и других сферах".Премьеры РФ и Белоруссии "обменялись поздравлениями по случаю приближающегося Дня Победы и подчеркнули нацеленность на дальнейшее укрепление союзнических отношений во всех сферах", отметили в кабмине.
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белоруссия, россия
Премьеры России и Белоруссии обсудили западные санкции и ТЭК
Мишустин и Головченко обсудили западные санкции и реализацию договорённостей в ТЭК
МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили в четверг по телефону западные санкции и реализацию договорённостей в сфере топливно-энергетического комплекса, сообщили в белорусском правительстве.
"Премьер-министры Беларуси
и России
сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и подчеркнули важность выработки совместных решений по всем направлениям взаимодействия на фоне санкционного давления", - говорится в сообщении белорусского кабмина в Telegram
.
В правительстве Белоруссии отметили, что основное внимание стороны уделили "реализации договоренностей в области топливно-энергетического комплекса, импортозамещения, промышленности и других сферах".
Премьеры РФ и Белоруссии "обменялись поздравлениями по случаю приближающегося Дня Победы и подчеркнули нацеленность на дальнейшее укрепление союзнических отношений во всех сферах", отметили в кабмине.