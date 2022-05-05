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Премьеры России и Белоруссии обсудили западные санкции и ТЭК - РИА Новости, 05.05.2022
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Премьеры России и Белоруссии обсудили западные санкции и ТЭК
Премьеры России и Белоруссии обсудили западные санкции и ТЭК - РИА Новости, 05.05.2022
Премьеры России и Белоруссии обсудили западные санкции и ТЭК
Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили в четверг по телефону западные санкции и реализацию договорённостей в сфере... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T19:51
2022-05-05T19:51
белоруссия
россия
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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили в четверг по телефону западные санкции и реализацию договорённостей в сфере топливно-энергетического комплекса, сообщили в белорусском правительстве."Премьер-министры Беларуси и России сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и подчеркнули важность выработки совместных решений по всем направлениям взаимодействия на фоне санкционного давления", - говорится в сообщении белорусского кабмина в Telegram.В правительстве Белоруссии отметили, что основное внимание стороны уделили "реализации договоренностей в области топливно-энергетического комплекса, импортозамещения, промышленности и других сферах".Премьеры РФ и Белоруссии "обменялись поздравлениями по случаю приближающегося Дня Победы и подчеркнули нацеленность на дальнейшее укрепление союзнических отношений во всех сферах", отметили в кабмине.
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белоруссия, россия
19:51 05.05.2022
 
Премьеры России и Белоруссии обсудили западные санкции и ТЭК

Мишустин и Головченко обсудили западные санкции и реализацию договорённостей в ТЭК

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко . Архивное фото
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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили в четверг по телефону западные санкции и реализацию договорённостей в сфере топливно-энергетического комплекса, сообщили в белорусском правительстве.
"Премьер-министры Беларуси и России сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и подчеркнули важность выработки совместных решений по всем направлениям взаимодействия на фоне санкционного давления", - говорится в сообщении белорусского кабмина в Telegram.
В правительстве Белоруссии отметили, что основное внимание стороны уделили "реализации договоренностей в области топливно-энергетического комплекса, импортозамещения, промышленности и других сферах".
Премьеры РФ и Белоруссии "обменялись поздравлениями по случаю приближающегося Дня Победы и подчеркнули нацеленность на дальнейшее укрепление союзнических отношений во всех сферах", отметили в кабмине.
 
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