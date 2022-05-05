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В ГД ждут от Запада оценку предложения боевиков с "Азовстали" по заложникам - РИА Новости, 05.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/azovstal-1787056869.html
В ГД ждут от Запада оценку предложения боевиков с "Азовстали" по заложникам
В ГД ждут от Запада оценку предложения боевиков с "Азовстали" по заложникам - РИА Новости, 05.05.2022
В ГД ждут от Запада оценку предложения боевиков с "Азовстали" по заложникам
Генсек ООН Антониу Гутерреш обязан дать оценку предложению украинских боевиков с "Азовстали" в Мариуполе обменивать находящихся на территории комбината мирных... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:26
2022-05-05T17:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
азовсталь
мариуполь
оон
антониу гутерреш
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обязан дать оценку предложению украинских боевиков с "Азовстали" в Мариуполе обменивать находящихся на территории комбината мирных жителей на продукты и медикаменты, молчание европейских лидеров является преступным, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее в четверг о намерении украинских неонацистов на "Азовстали" сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия. Отмечалось, что условия сделки подразумевают 15 заложников на одну тонну продуктов, а также лекарства.&nbsp;"Обращаюсь к Гутеррешу, он просто обязан дать оценку предложению боевиков с "Азовстали" обменивать мирных жителей на продукты питания, особенно, после тех сомнений, которые он выражал на встрече с (президентом России Владимиром) Путиным", - заявил депутат.Как считает политик, боевики практически "приравняли украинский патриотизм к террористической сделке". Европейские лидеры должны также обратить внимание на происходящее, добавил Шхагошев."Я считаю преступным молчание и со стороны лидеров коллективного Запада, начиная с Байдена, заканчивая Штольцем, они тоже должны дать свою оценку", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220505/azovstal-1786978111.html
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в мире, украина, азовсталь, мариуполь, оон, антониу гутерреш, вооруженные силы украины, донбасс
17:26 05.05.2022
 
В ГД ждут от Запада оценку предложения боевиков с "Азовстали" по заложникам

Шхагошев призвал Запад оценить предложение неонацистов с "Азовстали" обменять людей на еду

© РИА Новости / Валерий МельниковДым на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе
Дым на металлургическом комбинате Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Дым на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обязан дать оценку предложению украинских боевиков с "Азовстали" в Мариуполе обменивать находящихся на территории комбината мирных жителей на продукты и медикаменты, молчание европейских лидеров является преступным, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее в четверг о намерении украинских неонацистов на "Азовстали" сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия. Отмечалось, что условия сделки подразумевают 15 заложников на одну тонну продуктов, а также лекарства.
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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В Кремле прокомментировали требования боевиков по обмену людей на лекарства
 "Обращаюсь к Гутеррешу, он просто обязан дать оценку предложению боевиков с "Азовстали" обменивать мирных жителей на продукты питания, особенно, после тех сомнений, которые он выражал на встрече с (президентом России Владимиром) Путиным", - заявил депутат.
Как считает политик, боевики практически "приравняли украинский патриотизм к террористической сделке". Европейские лидеры должны также обратить внимание на происходящее, добавил Шхагошев.
"Я считаю преступным молчание и со стороны лидеров коллективного Запада, начиная с Байдена, заканчивая Штольцем, они тоже должны дать свою оценку", - резюмировал он.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаАзовстальМариупольООНАнтониу ГутеррешВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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