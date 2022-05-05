https://ria.ru/20220505/azovstal-1787056869.html
В ГД ждут от Запада оценку предложения боевиков с "Азовстали" по заложникам
В ГД ждут от Запада оценку предложения боевиков с "Азовстали" по заложникам - РИА Новости, 05.05.2022
В ГД ждут от Запада оценку предложения боевиков с "Азовстали" по заложникам
Генсек ООН Антониу Гутерреш обязан дать оценку предложению украинских боевиков с "Азовстали" в Мариуполе обменивать находящихся на территории комбината мирных... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T17:26
2022-05-05T17:26
2022-05-05T17:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
азовсталь
мариуполь
оон
антониу гутерреш
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обязан дать оценку предложению украинских боевиков с "Азовстали" в Мариуполе обменивать находящихся на территории комбината мирных жителей на продукты и медикаменты, молчание европейских лидеров является преступным, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее в четверг о намерении украинских неонацистов на "Азовстали" сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия. Отмечалось, что условия сделки подразумевают 15 заложников на одну тонну продуктов, а также лекарства. "Обращаюсь к Гутеррешу, он просто обязан дать оценку предложению боевиков с "Азовстали" обменивать мирных жителей на продукты питания, особенно, после тех сомнений, которые он выражал на встрече с (президентом России Владимиром) Путиным", - заявил депутат.Как считает политик, боевики практически "приравняли украинский патриотизм к террористической сделке". Европейские лидеры должны также обратить внимание на происходящее, добавил Шхагошев."Я считаю преступным молчание и со стороны лидеров коллективного Запада, начиная с Байдена, заканчивая Штольцем, они тоже должны дать свою оценку", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220505/azovstal-1786978111.html
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, азовсталь, мариуполь, оон, антониу гутерреш, вооруженные силы украины, донбасс
В ГД ждут от Запада оценку предложения боевиков с "Азовстали" по заложникам
Шхагошев призвал Запад оценить предложение неонацистов с "Азовстали" обменять людей на еду
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обязан дать оценку предложению украинских боевиков с "Азовстали" в Мариуполе обменивать находящихся на территории комбината мирных жителей на продукты и медикаменты, молчание европейских лидеров является преступным, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее в четверг о намерении украинских неонацистов на "Азовстали" сообщил РИА Новости представитель штаба операции по освобождению предприятия. Отмечалось, что условия сделки подразумевают 15 заложников на одну тонну продуктов, а также лекарства.
"Обращаюсь к Гутеррешу, он просто обязан дать оценку предложению боевиков с "Азовстали" обменивать мирных жителей на продукты питания, особенно, после тех сомнений, которые он выражал на встрече с (президентом России
Владимиром) Путиным", - заявил депутат.
Как считает политик, боевики практически "приравняли украинский патриотизм к террористической сделке". Европейские лидеры должны также обратить внимание на происходящее, добавил Шхагошев.
"Я считаю преступным молчание и со стороны лидеров коллективного Запада, начиная с Байдена, заканчивая Штольцем, они тоже должны дать свою оценку", - резюмировал он.