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В Кремле прокомментировали требования боевиков по обмену людей на лекарства - РИА Новости, 05.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220505/azovstal-1786978111.html
В Кремле прокомментировали требования боевиков по обмену людей на лекарства
В Кремле прокомментировали требования боевиков по обмену людей на лекарства - РИА Новости, 05.05.2022
В Кремле прокомментировали требования боевиков по обмену людей на лекарства
В Кремле сравнили с тактикой террористов предложение украинских боевиков, заблокированных на "Азовстали", получить еду и лекарства взамен на освобождение... РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T12:57
2022-05-05T15:22
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
азовсталь
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Кремле сравнили с тактикой террористов предложение украинских боевиков, заблокированных на "Азовстали", получить еду и лекарства взамен на освобождение гражданских.Он подчеркнул, что глава государства получает "всю полноту информации, и, конечно, он все знает".Как сообщил ранее утром представитель штаба по освобождению "Азовстали", боевики, заблокированные на предприятии, предупредили, что больше не будут отпускать мирных жителей. Они предложили менять 15 заложников на тонну продуктов и лекарства. Представитель штаба отметил, что российские военные встречались с такими же методами, когда вели переговоры с террористами из ИГИЛ* в Сирии.Сейчас, по данным штаба, в катакомбах комбината могут находиться более 200 мирных жителей.Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, 21 апреля Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".Националисты удерживают на комбинате мирных жителей, для выхода которых российские войска открывают гуманитарные коридоры. В минувшие выходные "Азовсталь" покинули более ста человек. Впоследствии украинская сторона сорвала режим тишины, подразделениям российской армии и ДНР пришлось подавлять огневые позиции.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Организация признана террористической и запрещена в России.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
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мариуполь, азовсталь, в мире, дмитрий песков
12:57 05.05.2022 (обновлено: 15:22 05.05.2022)
 
В Кремле прокомментировали требования боевиков по обмену людей на лекарства

Песков сравнил предложение боевиков на "Азовстали" обменять людей на еду с тактикой ИГ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Кремле сравнили с тактикой террористов предложение украинских боевиков, заблокированных на "Азовстали", получить еду и лекарства взамен на освобождение гражданских.

"Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода, то, конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии и других местах. Ну, дальше все в руках нашего штаба, который занимается вопросами освобождения завода, здесь ничего мы говорить не можем", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что глава государства получает "всю полноту информации, и, конечно, он все знает".
Как сообщил ранее утром представитель штаба по освобождению "Азовстали", боевики, заблокированные на предприятии, предупредили, что больше не будут отпускать мирных жителей. Они предложили менять 15 заложников на тонну продуктов и лекарства. Представитель штаба отметил, что российские военные встречались с такими же методами, когда вели переговоры с террористами из ИГИЛ* в Сирии.
Сейчас, по данным штаба, в катакомбах комбината могут находиться более 200 мирных жителей.
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Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, 21 апреля Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".
Националисты удерживают на комбинате мирных жителей, для выхода которых российские войска открывают гуманитарные коридоры. В минувшие выходные "Азовсталь" покинули более ста человек. Впоследствии украинская сторона сорвала режим тишины, подразделениям российской армии и ДНР пришлось подавлять огневые позиции.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольАзовстальВ миреДмитрий Песков
 
 
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