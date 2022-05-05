https://ria.ru/20220505/azovstal-1786912383.html

Освобожденные с "Азовстали" заявили, что боевики давно не подчиняются Киеву

Освобожденные с "Азовстали" заявили, что боевики давно не подчиняются Киеву - РИА Новости, 05.05.2022

Освобожденные с "Азовстали" заявили, что боевики давно не подчиняются Киеву

Остающиеся на мариупольском заводе "Азовсталь" боевики никак не управляются и давно никому не подчиняются в Киеве, в том числе и Владимиру Зеленскому,... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T08:58

2022-05-05T08:58

2022-05-05T08:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

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ситуация в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Остающиеся на мариупольском заводе "Азовсталь" боевики никак не управляются и давно никому не подчиняются в Киеве, в том числе и Владимиру Зеленскому, рассказали РИА Новости освобождённые из подвалов предприятия мирные граждане."Говорили, что Киев и Зеленский далеко, ничего он не решает и не сможет, даже если бы захотел. Одна надежда у них на американцев или англичан", - рассказал один из собеседников агентства.Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя, их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 мая заявил, что остатки украинской военной группировки, которые находятся на территории "Азовстали", надежно блокированы по всему периметру завода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же отмечал, что штурма "Азовстали" нет - обострения происходят из-за того, что противник выходит на огневые позиции, но эти попытки подавляются.Вечером в тот же день межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию заявил об открытии очередных гумкоридоров для эвакуации гражданских с "Азовстали" - 5, 6 и 7 мая с 8.00 до 18.00. В гумштабе уточнили, что в указанный период ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы".При этом ранее представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил РИА Новости, что украинская сторона сорвала режим тишины на мариупольском заводе "Азовсталь", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

https://ria.ru/20220505/azovstal-1786911792.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, мариуполь, батальон "азов"