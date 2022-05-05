https://ria.ru/20220505/azovstal-1786911792.html

Освобожденные с "Азовстали" рассказали, как удалось выйти наружу

Освобожденные с "Азовстали" рассказали, как удалось выйти наружу - РИА Новости, 05.05.2022

Освобожденные с "Азовстали" рассказали, как удалось выйти наружу

Боевики с мариупольского завода "Азовсталь" спонтанно выбирали тех, кто из удерживаемых ими мирных граждан выйдет наружу, рассказали РИА Новости освобожденные. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T08:51

2022-05-05T08:51

2022-05-05T08:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донецкая народная республика

азовсталь

вооруженные силы украины

мариуполь

донбасс

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МАРИУПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Боевики с мариупольского завода "Азовсталь" спонтанно выбирали тех, кто из удерживаемых ими мирных граждан выйдет наружу, рассказали РИА Новости освобожденные."Спустились к нам в подвал, ткнули в меня и других пальцем, сказали брать вещи и идти за ними. А там еще половина людей осталась, человек 15", - сообщил один из тех, кто смог оказаться на свободе.При этом, по его словам, перед выходом нацисты "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) обыскали всех, чтобы никто не вынес с собой никаких фотографий на смартфонах с их лицами и обстановкой в подземелье.Ранее представитель штаба операции по освобождению "Азовстали" сообщил РИА Новости, что покинувшие "Азовсталь" мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации.Один из собеседников агентства из числа освобожденных подтвердил РИА Новости эту информацию."Многие нацисты открыто подчеркивали, что "пока мы здесь - и вы будете здесь, "под нами", - рассказал он.Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся территория Мариуполя, их остатки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь". Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 мая заявил, что остатки украинской военной группировки, которые находятся на территории "Азовстали", надежно блокированы по всему периметру завода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же отмечал, что штурма "Азовстали" нет - обострения происходят из-за того, что противник выходит на огневые позиции, но эти попытки подавляются.Вечером в тот же день межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию заявил об открытии очередных гумкоридоров для эвакуации гражданских с "Азовстали" - 5, 6 и 7 мая с 8.00 до 18.00. В гумштабе уточнили, что в указанный период ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы".При этом ранее представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил РИА Новости, что украинская сторона сорвала режим тишины на мариупольском заводе "Азовсталь", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

https://ria.ru/20220504/azovstal-1786708917.html

украина

донецкая народная республика

азовсталь

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Вы не знаете, какой это страх" – жительница Мариуполя о ситуации в "Азовстали" За три дня из Мариуполя в Безыменное были вывезены более 200 человек. Жители города, которых эвакуировали с территории "Азовстали”, рассказали, что пережили. Люди находились в бункерах, их запугивали и не давали возможности эвакуироваться. Боевики и украинские военные прикрывались мирными жителями, как живым щитом. 2022-05-05T08:51 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донецкая народная республика, азовсталь, вооруженные силы украины, мариуполь, донбасс