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Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 13 мая - РИА Новости, 05.05.2022
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Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 13 мая
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 13 мая - РИА Новости, 05.05.2022
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 13 мая
Режим временного ограничения полетов в аэропорты на юге и в центральной части России продлили на неделю, говорится в сообщении Росавиации. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T09:09
2022-05-05T10:24
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в аэропорты на юге и в центральной части России продлили на неделю, говорится в сообщении Росавиации."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 13 мая 2022 года 03.45 по московскому времени", — указывается в публикации.Ограничения касаются аэропортов:Авиакомпаниям рекомендовали направлять самолеты по альтернативным маршрутам.Режим ограничения полетов действует с 24 февраля, когда Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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общество, туризм, новости - туризм
09:09 05.05.2022 (обновлено: 10:24 05.05.2022)
 
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 13 мая

Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов юга и центра России до 13 мая

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту
Самолет в аэропорту - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в аэропорты на юге и в центральной части России продлили на неделю, говорится в сообщении Росавиации.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 13 мая 2022 года 03.45 по московскому времени", — указывается в публикации.
Ограничения касаются аэропортов:
  1. 1
    Анапы,
  2. 2
    Белгорода,
  3. 3
    Брянска,
  4. 4
    Воронежа,
  5. 5
    Геленджика,
  6. 6
    Краснодара,
  7. 7
    Курска,
  8. 8
    Липецка,
  9. 9
    Ростова-на-Дону,
  10. 10
    Симферополя,
  11. 11
    Элисты.
Авиакомпаниям рекомендовали направлять самолеты по альтернативным маршрутам.
Режим ограничения полетов действует с 24 февраля, когда Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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