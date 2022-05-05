https://ria.ru/20220505/aviaperevozki-1786914100.html

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 13 мая

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 13 мая - РИА Новости, 05.05.2022

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 13 мая

Режим временного ограничения полетов в аэропорты на юге и в центральной части России продлили на неделю, говорится в сообщении Росавиации. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T09:09

2022-05-05T09:09

2022-05-05T10:24

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Режим временного ограничения полетов в аэропорты на юге и в центральной части России продлили на неделю, говорится в сообщении Росавиации."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 13 мая 2022 года 03.45 по московскому времени", — указывается в публикации.Ограничения касаются аэропортов:Авиакомпаниям рекомендовали направлять самолеты по альтернативным маршрутам.Режим ограничения полетов действует с 24 февраля, когда Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/sanktsii-1786915801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, туризм, новости - туризм