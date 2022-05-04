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Умер глава издательства "Молодая Гвардия" Валентин Юркин - РИА Новости, 04.05.2022
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Культура
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Умер глава издательства "Молодая Гвардия" Валентин Юркин
Умер глава издательства "Молодая Гвардия" Валентин Юркин - РИА Новости, 04.05.2022
Умер глава издательства "Молодая Гвардия" Валентин Юркин
Глава издательства "Молодая гвардия" Валентин Юркин скончался на 83-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы издательства. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:07
2022-05-04T15:15
культура
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новости культуры
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава издательства "Молодая гвардия" Валентин Юркин скончался на 83-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы издательства."Валентин Федорович больше не с нами", - сказал собеседник агентства.Юркин родился в 1940 году. В 1975 году перешел на работу в издательство "Молодая гвардия" в качестве ведущего редакции по истории комсомола и научной литературы. Спустя 10 лет Юркин стал директором издательства и возглавлял его более 30 лет.
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книги, молодая гвардия , москва, новости культуры
15:07 04.05.2022 (обновлено: 15:15 04.05.2022)
 
Умер глава издательства "Молодая Гвардия" Валентин Юркин

Директор издательства "Молодая Гвардия" Валентин Юркин умер на 83-м году жизни

© Фото : Издательство "Молодая гвардия"Глава издательства "Молодая гвардия" Валентин Юркин
Глава издательства Молодая гвардия Валентин Юркин - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : Издательство "Молодая гвардия"
Глава издательства "Молодая гвардия" Валентин Юркин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава издательства "Молодая гвардия" Валентин Юркин скончался на 83-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы издательства.
"Валентин Федорович больше не с нами", - сказал собеседник агентства.
Юркин родился в 1940 году. В 1975 году перешел на работу в издательство "Молодая гвардия" в качестве ведущего редакции по истории комсомола и научной литературы. Спустя 10 лет Юркин стал директором издательства и возглавлял его более 30 лет.
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