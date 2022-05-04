https://ria.ru/20220504/yurkin-1786818129.html

Умер глава издательства "Молодая Гвардия" Валентин Юркин

Умер глава издательства "Молодая Гвардия" Валентин Юркин - РИА Новости, 04.05.2022

Умер глава издательства "Молодая Гвардия" Валентин Юркин

Глава издательства "Молодая гвардия" Валентин Юркин скончался на 83-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы издательства. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:07

2022-05-04T15:07

2022-05-04T15:15

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава издательства "Молодая гвардия" Валентин Юркин скончался на 83-м году жизни, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы издательства."Валентин Федорович больше не с нами", - сказал собеседник агентства.Юркин родился в 1940 году. В 1975 году перешел на работу в издательство "Молодая гвардия" в качестве ведущего редакции по истории комсомола и научной литературы. Спустя 10 лет Юркин стал директором издательства и возглавлял его более 30 лет.

https://ria.ru/20220422/mantulis-1784882750.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

книги, молодая гвардия , москва, новости культуры