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Ярошенко рассказал, что власти Либерии участвовали в фабрикации его дела - РИА Новости, 04.05.2022
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Ярошенко рассказал, что власти Либерии участвовали в фабрикации его дела
Ярошенко рассказал, что власти Либерии участвовали в фабрикации его дела - РИА Новости, 04.05.2022
Ярошенко рассказал, что власти Либерии участвовали в фабрикации его дела
Вернувшийся после заключения в США российский летчик Константин Ярошенко сообщил, что в фабрикации уголовного дела против него принимали непосредственное... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:06
2022-05-04T15:06
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либерия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вернувшийся после заключения в США российский летчик Константин Ярошенко сообщил, что в фабрикации уголовного дела против него принимали непосредственное участие либерийские власти, включая сына президента."Они (либерийские власти – ред.) в этом деле участвовали, включая начальника службы безопасности Либерии и сына президента страны госпожи Серлиф. Он в этом деле непосредственно участвовал и проходит по материалам уголовного дела, которое было заведено на территории США. Он непосредственный участник данной фабрикации дела", - сказал Ярошенко в эфире радио Sputnik.Он уточнил, что после похищения из отеля был помещен в штаб службы безопасности Либерии. "Пыточная комната, как в фильме ужасов. Бетонные стены, шкаф с какими-то инструментами. Полностью раздели. Стул без ножки, руки-ноги сковали, плюс еще сковали наручники между собой", - добавил Ярошенко.По его словам, чтобы удержаться на стуле, нужно было сохранять равновесие, а в стене комнаты, где он находился, были вбиты два куска арматуры, куда можно подвесить человека, а на самой стене были видны следы пыток.По мнению Ярошенко, только вера в семью и бога помогла вынести 12 лет ада в заключении.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся 27 апреля в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786187137.html
https://ria.ru/20220429/obmen-1786132522.html
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в мире, либерия, россия, сша, тревор рид
15:06 04.05.2022
 
Ярошенко рассказал, что власти Либерии участвовали в фабрикации его дела

Ярошенко рассказал, что в фабрикации его дела участвовали власти Либерии

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вернувшийся после заключения в США российский летчик Константин Ярошенко сообщил, что в фабрикации уголовного дела против него принимали непосредственное участие либерийские власти, включая сына президента.
"Они (либерийские власти – ред.) в этом деле участвовали, включая начальника службы безопасности Либерии и сына президента страны госпожи Серлиф. Он в этом деле непосредственно участвовал и проходит по материалам уголовного дела, которое было заведено на территории США. Он непосредственный участник данной фабрикации дела", - сказал Ярошенко в эфире радио Sputnik.
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Он уточнил, что после похищения из отеля был помещен в штаб службы безопасности Либерии. "Пыточная комната, как в фильме ужасов. Бетонные стены, шкаф с какими-то инструментами. Полностью раздели. Стул без ножки, руки-ноги сковали, плюс еще сковали наручники между собой", - добавил Ярошенко.
По его словам, чтобы удержаться на стуле, нужно было сохранять равновесие, а в стене комнаты, где он находился, были вбиты два куска арматуры, куда можно подвесить человека, а на самой стене были видны следы пыток.
По мнению Ярошенко, только вера в семью и бога помогла вынести 12 лет ада в заключении.
Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся 27 апреля в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
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