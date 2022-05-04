https://ria.ru/20220504/yaroshenko-1786817948.html

Ярошенко рассказал, что власти Либерии участвовали в фабрикации его дела

Ярошенко рассказал, что власти Либерии участвовали в фабрикации его дела - РИА Новости, 04.05.2022

Ярошенко рассказал, что власти Либерии участвовали в фабрикации его дела

Вернувшийся после заключения в США российский летчик Константин Ярошенко сообщил, что в фабрикации уголовного дела против него принимали непосредственное... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:06

2022-05-04T15:06

2022-05-04T15:06

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вернувшийся после заключения в США российский летчик Константин Ярошенко сообщил, что в фабрикации уголовного дела против него принимали непосредственное участие либерийские власти, включая сына президента."Они (либерийские власти – ред.) в этом деле участвовали, включая начальника службы безопасности Либерии и сына президента страны госпожи Серлиф. Он в этом деле непосредственно участвовал и проходит по материалам уголовного дела, которое было заведено на территории США. Он непосредственный участник данной фабрикации дела", - сказал Ярошенко в эфире радио Sputnik.Он уточнил, что после похищения из отеля был помещен в штаб службы безопасности Либерии. "Пыточная комната, как в фильме ужасов. Бетонные стены, шкаф с какими-то инструментами. Полностью раздели. Стул без ножки, руки-ноги сковали, плюс еще сковали наручники между собой", - добавил Ярошенко.По его словам, чтобы удержаться на стуле, нужно было сохранять равновесие, а в стене комнаты, где он находился, были вбиты два куска арматуры, куда можно подвесить человека, а на самой стене были видны следы пыток.По мнению Ярошенко, только вера в семью и бога помогла вынести 12 лет ада в заключении.Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся 27 апреля в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.

https://ria.ru/20220429/yaroshenko-1786187137.html

https://ria.ru/20220429/obmen-1786132522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, либерия, россия, сша, тревор рид