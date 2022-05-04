Ярошенко рассказал, что власти Либерии участвовали в фабрикации его дела
Ярошенко рассказал, что в фабрикации его дела участвовали власти Либерии
Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Вернувшийся после заключения в США российский летчик Константин Ярошенко сообщил, что в фабрикации уголовного дела против него принимали непосредственное участие либерийские власти, включая сына президента.
"Они (либерийские власти – ред.) в этом деле участвовали, включая начальника службы безопасности Либерии и сына президента страны госпожи Серлиф. Он в этом деле непосредственно участвовал и проходит по материалам уголовного дела, которое было заведено на территории США. Он непосредственный участник данной фабрикации дела", - сказал Ярошенко в эфире радио Sputnik.
Он уточнил, что после похищения из отеля был помещен в штаб службы безопасности Либерии. "Пыточная комната, как в фильме ужасов. Бетонные стены, шкаф с какими-то инструментами. Полностью раздели. Стул без ножки, руки-ноги сковали, плюс еще сковали наручники между собой", - добавил Ярошенко.
По его словам, чтобы удержаться на стуле, нужно было сохранять равновесие, а в стене комнаты, где он находился, были вбиты два куска арматуры, куда можно подвесить человека, а на самой стене были видны следы пыток.
По мнению Ярошенко, только вера в семью и бога помогла вынести 12 лет ада в заключении.
Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся 27 апреля в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью.
29 апреля, 13:40Песков отказался раскрыть детали обмена Ярошенко на Рида