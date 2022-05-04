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СК предъявил обвинение украинскому военному, собиравшемуся взорвать мост - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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СК предъявил обвинение украинскому военному, собиравшемуся взорвать мост
СК предъявил обвинение украинскому военному, собиравшемуся взорвать мост - РИА Новости, 04.05.2022
СК предъявил обвинение украинскому военному, собиравшемуся взорвать мост
СК РФ предъявил обвинение украинскому военному, старшему солдату Руслану Майструку, которому его командиры приказали взорвать мост в Луганской области, передает РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:25
2022-05-04T14:41
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. СК РФ предъявил обвинение украинскому военному, старшему солдату Руслану Майструку, которому его командиры приказали взорвать мост в Луганской области, передает корреспондент РИА Новости.Майструк служил старшим водителем понтонного батальона инженерного полка части А3814 из города Новоград-Волынский Житомирской области. С лета-2021 он находился на блокпосту "Декада" населенного пункта Ноздревка Беловодского района. По данным следствия, тогда же на блокпост доставили 10 кумулятивных зарядов по 49 кг каждый. Командир Майструка, лейтенант, командир водолазного взвода получил приказ в случае необходимости взорвать мост около блокпоста. Однако 24 февраля блокпост подвергся обстрелу со стороны наступающих российских войск. Майструк с сослуживцами не успели подорвать заряды и сбежали с блокпоста."Вам предъявляется постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 30 ("Приготовление к преступлению" - ред.) и частью 1 статьи 356 ("Жестокое обращение с гражданским населением" - ред.) УК РФ", - сообщил Майструку следователь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/belgorod-1786508279.html
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353
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Украинский военный рассказал о неудачной попытке взорвать мост в Луганской области
СК РФ предъявил обвинение украинскому военному, старшему солдату Руслану Майструку, которому его командиры приказали взорвать мост в Луганской области.
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353
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безопасность, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
13:25 04.05.2022 (обновлено: 14:41 04.05.2022)
 
СК предъявил обвинение украинскому военному, собиравшемуся взорвать мост

СК предъявил обвинение украинскому военному Майструку, собиравшемуся взорвать мост

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. СК РФ предъявил обвинение украинскому военному, старшему солдату Руслану Майструку, которому его командиры приказали взорвать мост в Луганской области, передает корреспондент РИА Новости.
Майструк служил старшим водителем понтонного батальона инженерного полка части А3814 из города Новоград-Волынский Житомирской области. С лета-2021 он находился на блокпосту "Декада" населенного пункта Ноздревка Беловодского района. По данным следствия, тогда же на блокпост доставили 10 кумулятивных зарядов по 49 кг каждый. Командир Майструка, лейтенант, командир водолазного взвода получил приказ в случае необходимости взорвать мост около блокпоста. Однако 24 февраля блокпост подвергся обстрелу со стороны наступающих российских войск. Майструк с сослуживцами не успели подорвать заряды и сбежали с блокпоста.
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"Вам предъявляется постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 30 ("Приготовление к преступлению" - ред.) и частью 1 статьи 356 ("Жестокое обращение с гражданским населением" - ред.) УК РФ", - сообщил Майструку следователь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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