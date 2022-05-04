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Солистку "Вороваек" выпишут из больницы после комы - РИА Новости, 04.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220504/vorovayki-1786840037.html
Солистку "Вороваек" выпишут из больницы после комы
Солистку "Вороваек" выпишут из больницы после комы - РИА Новости, 04.05.2022
Солистку "Вороваек" выпишут из больницы после комы
Солистку группы "Воровайки" 5 мая выпишут из больницы. После этого музыканты отправятся в тур, сообщил РИА Новости пресс-секретарь коллектива Андрей Карпов. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:05
2022-05-04T17:19
шоубиз
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воровайки
шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Солистку группы "Воровайки" 5 мая выпишут из больницы. После этого музыканты отправятся в тур, сообщил РИА Новости пресс-секретарь коллектива Андрей Карпов.Он добавил, что ближайший концерт пройдет в Челябинске.Помимо Челябинска выступления запланированы в Екатеринбурге, Перми и других российских городах.Ранее СМИ сообщали, что Светлану госпитализировали после выступления в Костроме – предположительно она отравилась едой в одном из местных ресторанов. Несколько дней Ларионова находилась в медикаментозной коме.
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знаменитости, воровайки, шоу-бизнес
17:05 04.05.2022 (обновлено: 17:19 04.05.2022)
 
Солистку "Вороваек" выпишут из больницы после комы

Солистку "Вороваек" Светлану Ларионову 5 мая выпишут из больницы после комы

© Фото : официальная группа группы "Воровайки" во ВКонтактеГруппа "Воровайки"
Группа Воровайки - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : официальная группа группы "Воровайки" во ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Солистку группы "Воровайки" 5 мая выпишут из больницы. После этого музыканты отправятся в тур, сообщил РИА Новости пресс-секретарь коллектива Андрей Карпов.
Он добавил, что ближайший концерт пройдет в Челябинске.

"Завтра Свету выписывают по требованию продюсера группы, состояние удовлетворительное. Да, 10 мая у нас вылет в Челябинск. Замены солистки не будет при любом раскладе. Концерты состоятся в любом состоянии артистки", – заявил Карпов.

Помимо Челябинска выступления запланированы в Екатеринбурге, Перми и других российских городах.
Ранее СМИ сообщали, что Светлану госпитализировали после выступления в Костроме – предположительно она отравилась едой в одном из местных ресторанов. Несколько дней Ларионова находилась в медикаментозной коме.
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