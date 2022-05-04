https://ria.ru/20220504/vorovayki-1786840037.html

Солистку "Вороваек" выпишут из больницы после комы

Солистку "Вороваек" выпишут из больницы после комы - РИА Новости, 04.05.2022

Солистку "Вороваек" выпишут из больницы после комы

Солистку группы "Воровайки" 5 мая выпишут из больницы. После этого музыканты отправятся в тур, сообщил РИА Новости пресс-секретарь коллектива Андрей Карпов. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:05

2022-05-04T17:05

2022-05-04T17:19

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Солистку группы "Воровайки" 5 мая выпишут из больницы. После этого музыканты отправятся в тур, сообщил РИА Новости пресс-секретарь коллектива Андрей Карпов.Он добавил, что ближайший концерт пройдет в Челябинске.Помимо Челябинска выступления запланированы в Екатеринбурге, Перми и других российских городах.Ранее СМИ сообщали, что Светлану госпитализировали после выступления в Костроме – предположительно она отравилась едой в одном из местных ресторанов. Несколько дней Ларионова находилась в медикаментозной коме.

https://ria.ru/20220426/bilan-1785603436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, воровайки, шоу-бизнес