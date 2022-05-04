https://ria.ru/20220504/vorovayki-1786840037.html
Солистку "Вороваек" выпишут из больницы после комы
Солистку "Вороваек" выпишут из больницы после комы - РИА Новости, 04.05.2022
Солистку "Вороваек" выпишут из больницы после комы
Солистку группы "Воровайки" 5 мая выпишут из больницы. После этого музыканты отправятся в тур, сообщил РИА Новости пресс-секретарь коллектива Андрей Карпов. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:05
2022-05-04T17:05
2022-05-04T17:19
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Солистку группы "Воровайки" 5 мая выпишут из больницы. После этого музыканты отправятся в тур, сообщил РИА Новости пресс-секретарь коллектива Андрей Карпов.Он добавил, что ближайший концерт пройдет в Челябинске.Помимо Челябинска выступления запланированы в Екатеринбурге, Перми и других российских городах.Ранее СМИ сообщали, что Светлану госпитализировали после выступления в Костроме – предположительно она отравилась едой в одном из местных ресторанов. Несколько дней Ларионова находилась в медикаментозной коме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, воровайки, шоу-бизнес
17:05 04.05.2022 (обновлено: 17:19 04.05.2022)
Солистку "Вороваек" выпишут из больницы после комы
Солистку "Вороваек" Светлану Ларионову 5 мая выпишут из больницы после комы
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Солистку группы "Воровайки" 5 мая выпишут из больницы. После этого музыканты отправятся в тур, сообщил РИА Новости пресс-секретарь коллектива Андрей Карпов.
Он добавил, что ближайший концерт пройдет в Челябинске.
"Завтра Свету выписывают по требованию продюсера группы, состояние удовлетворительное. Да, 10 мая у нас вылет в Челябинск. Замены солистки не будет при любом раскладе. Концерты состоятся в любом состоянии артистки", – заявил Карпов.
Помимо Челябинска выступления запланированы в Екатеринбурге, Перми и других российских городах.
Ранее СМИ сообщали
, что Светлану госпитализировали после выступления в Костроме – предположительно она отравилась едой в одном из местных ресторанов. Несколько дней Ларионова находилась в медикаментозной коме.