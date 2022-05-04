https://ria.ru/20220504/volkswagen-1786823676.html

В Европе и США закончились запасы электромобилей Volkswagen

В Европе и США закончились запасы электромобилей Volkswagen - РИА Новости, 04.05.2022

В Европе и США закончились запасы электромобилей Volkswagen

Крупнейший европейский автомобильный концерн Volkswagen Group распродал все электромобили в Европе и США, а с производством новых возникли проблемы из-за... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:35

2022-05-04T15:35

2022-05-04T15:35

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Крупнейший европейский автомобильный концерн Volkswagen Group распродал все электромобили в Европе и США, а с производством новых возникли проблемы из-за перебоев в поставках комплектующих, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу компании Херберта Диса (Herbert Diess)."Мы практически полностью распродали электромобили в Европе и в США. Volkswagen, второй в мире производитель электромобилей по объему производства, распродал электромобили в США и Европе на этот год, поскольку постоянные перебои в цепочке поставок отрицательно сказались на глобальном производстве", - передаёт агентство его слова."Это касается всех наших моделей, начиная с ID.3, ID.4, моделей Audi - все очень хорошо расходятся на рынках, модели Škoda также очень хорошо продаются в Европе", - добавил Дис.Так, только за прошлый квартал концерн продал почти 100 тысяч электромобилей по всему миру.Но Дис также предупредил, что продолжающиеся проблемы с транспортировкой и поставкой комплектующих чреваты итоговым дефицитом, уточнив, что клиенты, которые сейчас размещают заказы в Европе и США, получат свои электромобили не ранее будущего года.Volkswagen - крупнейший в Европе автопроизводитель, объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. Штат компании составляет 662,6 тысячи человек, ее продукция доступна в 153 странах.

https://ria.ru/20220501/gaz-1786410128.html

https://ria.ru/20220416/ukraina-1783873348.html

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, европа, сша, bentley motors, audi a8, skoda octavia, volkswagen touareg, volkswagen group