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В Европе и США закончились запасы электромобилей Volkswagen - РИА Новости, 04.05.2022
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В Европе и США закончились запасы электромобилей Volkswagen
В Европе и США закончились запасы электромобилей Volkswagen - РИА Новости, 04.05.2022
В Европе и США закончились запасы электромобилей Volkswagen
Крупнейший европейский автомобильный концерн Volkswagen Group распродал все электромобили в Европе и США, а с производством новых возникли проблемы из-за... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:35
2022-05-04T15:35
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Крупнейший европейский автомобильный концерн Volkswagen Group распродал все электромобили в Европе и США, а с производством новых возникли проблемы из-за перебоев в поставках комплектующих, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу компании Херберта Диса (Herbert Diess)."Мы практически полностью распродали электромобили в Европе и в США. Volkswagen, второй в мире производитель электромобилей по объему производства, распродал электромобили в США и Европе на этот год, поскольку постоянные перебои в цепочке поставок отрицательно сказались на глобальном производстве", - передаёт агентство его слова."Это касается всех наших моделей, начиная с ID.3, ID.4, моделей Audi - все очень хорошо расходятся на рынках, модели Škoda также очень хорошо продаются в Европе", - добавил Дис.Так, только за прошлый квартал концерн продал почти 100 тысяч электромобилей по всему миру.Но Дис также предупредил, что продолжающиеся проблемы с транспортировкой и поставкой комплектующих чреваты итоговым дефицитом, уточнив, что клиенты, которые сейчас размещают заказы в Европе и США, получат свои электромобили не ранее будущего года.Volkswagen - крупнейший в Европе автопроизводитель, объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. Штат компании составляет 662,6 тысячи человек, ее продукция доступна в 153 странах.
https://ria.ru/20220501/gaz-1786410128.html
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экономика, европа, сша, bentley motors, audi a8, skoda octavia, volkswagen touareg, volkswagen group
15:35 04.05.2022
 
В Европе и США закончились запасы электромобилей Volkswagen

В Европе и США закончились запасы электромобилей Volkswagen из-за проблем с логистикой

© Фото : World Car of the Year/Dean SmithЭлектрический хэтчбек Volkswagen ID.4
Электрический хэтчбек Volkswagen ID.4 - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : World Car of the Year/Dean Smith
Электрический хэтчбек Volkswagen ID.4. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Крупнейший европейский автомобильный концерн Volkswagen Group распродал все электромобили в Европе и США, а с производством новых возникли проблемы из-за перебоев в поставках комплектующих, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу компании Херберта Диса (Herbert Diess).
"Мы практически полностью распродали электромобили в Европе и в США. Volkswagen, второй в мире производитель электромобилей по объему производства, распродал электромобили в США и Европе на этот год, поскольку постоянные перебои в цепочке поставок отрицательно сказались на глобальном производстве", - передаёт агентство его слова.
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"Это касается всех наших моделей, начиная с ID.3, ID.4, моделей Audi - все очень хорошо расходятся на рынках, модели Škoda также очень хорошо продаются в Европе", - добавил Дис.
Так, только за прошлый квартал концерн продал почти 100 тысяч электромобилей по всему миру.
Но Дис также предупредил, что продолжающиеся проблемы с транспортировкой и поставкой комплектующих чреваты итоговым дефицитом, уточнив, что клиенты, которые сейчас размещают заказы в Европе и США, получат свои электромобили не ранее будущего года.
Volkswagen - крупнейший в Европе автопроизводитель, объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania. Штат компании составляет 662,6 тысячи человек, ее продукция доступна в 153 странах.
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