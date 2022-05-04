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Раненный на Украине военный 12 дней полз с гранатами в руках - РИА Новости, 04.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/voennyy-1786857734.html
Раненный на Украине военный 12 дней полз с гранатами в руках
Раненный на Украине военный 12 дней полз с гранатами в руках - РИА Новости, 04.05.2022
Раненный на Украине военный 12 дней полз с гранатами в руках
Военнослужащий Алексей Лиханов во время спецоперации на Украине получил ранение и 12 дней полз с гранатами в руках до расположения российской армии. Об этом... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:00
2022-05-04T22:58
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
россия
забайкальский край
александр осипов
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ЧИТА, 4 мая — РИА Новости. Военнослужащий Алексей Лиханов во время спецоперации на Украине получил ранение и 12 дней полз с гранатами в руках до расположения российской армии. Об этом рассказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, проведавший земляков в госпитале в Санкт-Петербурге."Проведали еще нескольких наших воинов. Один из них Алексей Лиханов из села Ундино-Поселье. Он настоящая легенда в наших войсках. После ранения сам оказал себе первую помощь, а после полз 12 дней с двумя гранатами в руках до расположения нашей армии. Похудел сильно, но, главное, живой. Сейчас набирается сил", — написал Осипов на странице в соцсети "ВКонтакте".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
украина
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безопасность, украина, россия, забайкальский край, александр осипов
18:00 04.05.2022 (обновлено: 22:58 04.05.2022)
 
Раненный на Украине военный 12 дней полз с гранатами в руках

Осипов: раненный на Украине военный из Забайкалья 12 дней полз с гранатами в руках к своим

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЧИТА, 4 мая — РИА Новости. Военнослужащий Алексей Лиханов во время спецоперации на Украине получил ранение и 12 дней полз с гранатами в руках до расположения российской армии. Об этом рассказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, проведавший земляков в госпитале в Санкт-Петербурге.
"Проведали еще нескольких наших воинов. Один из них Алексей Лиханов из села Ундино-Поселье. Он настоящая легенда в наших войсках. После ранения сам оказал себе первую помощь, а после полз 12 дней с двумя гранатами в руках до расположения нашей армии. Похудел сильно, но, главное, живой. Сейчас набирается сил", — написал Осипов на странице в соцсети "ВКонтакте".
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаРоссияЗабайкальский крайАлександр Осипов
 
 
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