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Российская авиация за ночь поразила 40 военных объектов Украины - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786732792.html
Российская авиация за ночь поразила 40 военных объектов Украины
Российская авиация за ночь поразила 40 военных объектов Украины - РИА Новости, 04.05.2022
Российская авиация за ночь поразила 40 военных объектов Украины
Российская авиация за ночь поразила 40 военных объектов в ходе специальной военной операции на Украине, заявил в среду на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:38
2022-05-04T10:43
обострение ситуации в днр и лнр
россия
войска воздушно-космической обороны
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Российская авиация за ночь поразила 40 военных объектов в ходе специальной военной операции на Украине, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены сорок военных объектов Украины", - сказал Конашенков.Он отметил, что среди пораженных объектов понтонная переправа в районе населенного пункта Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
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россия, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
10:38 04.05.2022 (обновлено: 10:43 04.05.2022)
 
Российская авиация за ночь поразила 40 военных объектов Украины

Минобороны: российская авиация за ночь поразила 40 военных объектов Украины

© РИА Новости / УПСИ МО РФ / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России отправляется на боевое задание для уничтожения позиций ВСУ.
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России отправляется на боевое задание для уничтожения позиций ВСУ. - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / УПСИ МО РФ
Перейти в фотобанк
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России отправляется на боевое задание для уничтожения позиций ВСУ.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Российская авиация за ночь поразила 40 военных объектов в ходе специальной военной операции на Украине, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены сорок военных объектов Украины", - сказал Конашенков.
Он отметил, что среди пораженных объектов понтонная переправа в районе населенного пункта Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
Cопровождение армейских колонн вертолетами. Видео МО РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
09:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало видео сопровождения армейских колонн вертолетами
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВойска воздушно-космической обороныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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