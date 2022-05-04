https://ria.ru/20220504/ukraina-1786732792.html
Российская авиация за ночь поразила 40 военных объектов Украины
Российская авиация за ночь поразила 40 военных объектов Украины - РИА Новости, 04.05.2022
Российская авиация за ночь поразила 40 военных объектов Украины
Российская авиация за ночь поразила 40 военных объектов в ходе специальной военной операции на Украине, заявил в среду на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:38
2022-05-04T10:38
2022-05-04T10:43
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Российская авиация за ночь поразила 40 военных объектов в ходе специальной военной операции на Украине, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены сорок военных объектов Украины", - сказал Конашенков.Он отметил, что среди пораженных объектов понтонная переправа в районе населенного пункта Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
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россия, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
10:38 04.05.2022 (обновлено: 10:43 04.05.2022)
Российская авиация за ночь поразила 40 военных объектов Украины
Минобороны: российская авиация за ночь поразила 40 военных объектов Украины