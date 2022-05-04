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ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда - РИА Новости, 04.05.2022
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда
Украинские войска в 13.30 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:47
2022-05-04T15:47
2022-05-04T15:54
в мире
владимир путин
кировский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска в 13.30 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
кировский район
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в мире, владимир путин, кировский район, донецк (днр), украина
15:47 04.05.2022 (обновлено: 15:54 04.05.2022)
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда
СЦКК: украинские войска в 13.30 обстреляли Кировский район Донецка