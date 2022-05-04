https://ria.ru/20220504/sportsooruzheniya-1786737885.html

Все спортсооружения в ЯНАО достроят, несмотря на сложности, заявили власти

Все спортсооружения в ЯНАО достроят, несмотря на сложности, заявили власти - РИА Новости, 04.05.2022

Все спортсооружения в ЯНАО достроят, несмотря на сложности, заявили власти

Строительство всех спортивных сооружений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) будет завершено, несмотря на непростую экономическую ситуацию, сообщает... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:59

2022-05-04T10:59

2022-05-04T10:59

ямало-ненецкий автономный округ

общество

дмитрий артюхов

россия

салехард

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Строительство всех спортивных сооружений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) будет завершено, несмотря на непростую экономическую ситуацию, сообщает пресс-служба губернатора региона."Правительство России продолжает развивать массовый и детско-юношеский спорт. На Ямале строительство новых спортивных сооружений ведется в каждом муниципалитете округа. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, все они будут завершены. Открытие новых спортобъектов способствует реализации целей национального проекта "Демография", - говорится в сообщении.Власти подчеркивают, что работа направлена на достижение поставленной президентом РФ цели: не менее 70% россиян должны вести активный образ жизни и заниматься спортом.На Ямале при поддержке губернатора Дмитрия Артюхова развивается собственная сеть спорткомплексов "Северный характер". Кроме открытого в марте этого года в Харпе, комплексы работают в Салехарде, Лабытнанги, Аксарке. В планах – открытие в Новом Уренгое, Губкинском, Тарко-Сале, Ноябрьске, поселках Тазовский и Яр-Сале.Популярный на Ямале лыжный спорт поддержан строительством по всему региону лыжных баз. Новые здания с современным инвентарем уже появились в Салехарде, Надыме, Ноябрьске, Пангодах, Харпе и Тольке, уточняет пресс-служба.В этом году откроются базы и в двух селах Шурышкарского района – Овгорте и Горках. Сейчас оба объекта находятся на завершающей стадии строительства. В каждой из баз обустроили лыжехранилище, раздевалки, тренерские. Лыжная база в Пурпе уже наполовину готова. В здании предусмотрены раздевалки, душевые, санузлы, лыжехранилище, медицинский кабинет, спортивный зал. Все помещения будут адаптированы для маломобильных групп населения. Сдать в эксплуатацию лыжную базу планируют в августе 2022 года. На базе откроют пункт проката лыжного инвентаря.В Муравленко строится спортивная база с лыжероллерной трассой. Объект обещают сдать к концу 2023 года. В Коротчаево в этом году будут закончено строительство нового бассейна и ледового корта. В феврале начато проектирование большого ледового дворца в Новом Уренгое. В планах в этом году начать строительство ледового дворца в Губкинском. В Яр-Сале строится крытый каток, отмечают власти.

https://ria.ru/20220427/patsienty-1785769419.html

https://ria.ru/20220421/kompensatsiya-1784675460.html

россия

салехард

ямал

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, дмитрий артюхов, россия, салехард, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)