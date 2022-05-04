Все спортсооружения в ЯНАО достроят, несмотря на сложности, заявили власти
Власти ЯНАО заявили, что все спортсооружения достроят, несмотря на сложности в экономике
Салехард. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Строительство всех спортивных сооружений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) будет завершено, несмотря на непростую экономическую ситуацию, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Правительство России продолжает развивать массовый и детско-юношеский спорт. На Ямале строительство новых спортивных сооружений ведется в каждом муниципалитете округа. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, все они будут завершены. Открытие новых спортобъектов способствует реализации целей национального проекта "Демография", - говорится в сообщении.
Власти подчеркивают, что работа направлена на достижение поставленной президентом РФ цели: не менее 70% россиян должны вести активный образ жизни и заниматься спортом.
На Ямале при поддержке губернатора Дмитрия Артюхова развивается собственная сеть спорткомплексов "Северный характер". Кроме открытого в марте этого года в Харпе, комплексы работают в Салехарде, Лабытнанги, Аксарке. В планах – открытие в Новом Уренгое, Губкинском, Тарко-Сале, Ноябрьске, поселках Тазовский и Яр-Сале.
Популярный на Ямале лыжный спорт поддержан строительством по всему региону лыжных баз. Новые здания с современным инвентарем уже появились в Салехарде, Надыме, Ноябрьске, Пангодах, Харпе и Тольке, уточняет пресс-служба.
В этом году откроются базы и в двух селах Шурышкарского района – Овгорте и Горках. Сейчас оба объекта находятся на завершающей стадии строительства. В каждой из баз обустроили лыжехранилище, раздевалки, тренерские. Лыжная база в Пурпе уже наполовину готова. В здании предусмотрены раздевалки, душевые, санузлы, лыжехранилище, медицинский кабинет, спортивный зал. Все помещения будут адаптированы для маломобильных групп населения. Сдать в эксплуатацию лыжную базу планируют в августе 2022 года. На базе откроют пункт проката лыжного инвентаря.
В Муравленко строится спортивная база с лыжероллерной трассой. Объект обещают сдать к концу 2023 года. В Коротчаево в этом году будут закончено строительство нового бассейна и ледового корта. В феврале начато проектирование большого ледового дворца в Новом Уренгое. В планах в этом году начать строительство ледового дворца в Губкинском. В Яр-Сале строится крытый каток, отмечают власти.