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Все спортсооружения в ЯНАО достроят, несмотря на сложности, заявили власти - РИА Новости, 04.05.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220504/sportsooruzheniya-1786737885.html
Все спортсооружения в ЯНАО достроят, несмотря на сложности, заявили власти
Все спортсооружения в ЯНАО достроят, несмотря на сложности, заявили власти - РИА Новости, 04.05.2022
Все спортсооружения в ЯНАО достроят, несмотря на сложности, заявили власти
Строительство всех спортивных сооружений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) будет завершено, несмотря на непростую экономическую ситуацию, сообщает... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:59
2022-05-04T10:59
ямало-ненецкий автономный округ
общество
дмитрий артюхов
россия
салехард
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Строительство всех спортивных сооружений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) будет завершено, несмотря на непростую экономическую ситуацию, сообщает пресс-служба губернатора региона."Правительство России продолжает развивать массовый и детско-юношеский спорт. На Ямале строительство новых спортивных сооружений ведется в каждом муниципалитете округа. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, все они будут завершены. Открытие новых спортобъектов способствует реализации целей национального проекта "Демография", - говорится в сообщении.Власти подчеркивают, что работа направлена на достижение поставленной президентом РФ цели: не менее 70% россиян должны вести активный образ жизни и заниматься спортом.На Ямале при поддержке губернатора Дмитрия Артюхова развивается собственная сеть спорткомплексов "Северный характер". Кроме открытого в марте этого года в Харпе, комплексы работают в Салехарде, Лабытнанги, Аксарке. В планах – открытие в Новом Уренгое, Губкинском, Тарко-Сале, Ноябрьске, поселках Тазовский и Яр-Сале.Популярный на Ямале лыжный спорт поддержан строительством по всему региону лыжных баз. Новые здания с современным инвентарем уже появились в Салехарде, Надыме, Ноябрьске, Пангодах, Харпе и Тольке, уточняет пресс-служба.В этом году откроются базы и в двух селах Шурышкарского района – Овгорте и Горках. Сейчас оба объекта находятся на завершающей стадии строительства. В каждой из баз обустроили лыжехранилище, раздевалки, тренерские. Лыжная база в Пурпе уже наполовину готова. В здании предусмотрены раздевалки, душевые, санузлы, лыжехранилище, медицинский кабинет, спортивный зал. Все помещения будут адаптированы для маломобильных групп населения. Сдать в эксплуатацию лыжную базу планируют в августе 2022 года. На базе откроют пункт проката лыжного инвентаря.В Муравленко строится спортивная база с лыжероллерной трассой. Объект обещают сдать к концу 2023 года. В Коротчаево в этом году будут закончено строительство нового бассейна и ледового корта. В феврале начато проектирование большого ледового дворца в Новом Уренгое. В планах в этом году начать строительство ледового дворца в Губкинском. В Яр-Сале строится крытый каток, отмечают власти.
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салехард
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общество, дмитрий артюхов, россия, салехард, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
10:59 04.05.2022
 
Все спортсооружения в ЯНАО достроят, несмотря на сложности, заявили власти

Власти ЯНАО заявили, что все спортсооружения достроят, несмотря на сложности в экономике

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Строительство всех спортивных сооружений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) будет завершено, несмотря на непростую экономическую ситуацию, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Правительство России продолжает развивать массовый и детско-юношеский спорт. На Ямале строительство новых спортивных сооружений ведется в каждом муниципалитете округа. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, все они будут завершены. Открытие новых спортобъектов способствует реализации целей национального проекта "Демография", - говорится в сообщении.
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27 апреля, 15:52Ямало-Ненецкий автономный округ
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Власти подчеркивают, что работа направлена на достижение поставленной президентом РФ цели: не менее 70% россиян должны вести активный образ жизни и заниматься спортом.
На Ямале при поддержке губернатора Дмитрия Артюхова развивается собственная сеть спорткомплексов "Северный характер". Кроме открытого в марте этого года в Харпе, комплексы работают в Салехарде, Лабытнанги, Аксарке. В планах – открытие в Новом Уренгое, Губкинском, Тарко-Сале, Ноябрьске, поселках Тазовский и Яр-Сале.
Популярный на Ямале лыжный спорт поддержан строительством по всему региону лыжных баз. Новые здания с современным инвентарем уже появились в Салехарде, Надыме, Ноябрьске, Пангодах, Харпе и Тольке, уточняет пресс-служба.
В этом году откроются базы и в двух селах Шурышкарского района – Овгорте и Горках. Сейчас оба объекта находятся на завершающей стадии строительства. В каждой из баз обустроили лыжехранилище, раздевалки, тренерские. Лыжная база в Пурпе уже наполовину готова. В здании предусмотрены раздевалки, душевые, санузлы, лыжехранилище, медицинский кабинет, спортивный зал. Все помещения будут адаптированы для маломобильных групп населения. Сдать в эксплуатацию лыжную базу планируют в августе 2022 года. На базе откроют пункт проката лыжного инвентаря.
В Муравленко строится спортивная база с лыжероллерной трассой. Объект обещают сдать к концу 2023 года. В Коротчаево в этом году будут закончено строительство нового бассейна и ледового корта. В феврале начато проектирование большого ледового дворца в Новом Уренгое. В планах в этом году начать строительство ледового дворца в Губкинском. В Яр-Сале строится крытый каток, отмечают власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округОбществоДмитрий АртюховРоссияСалехардЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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