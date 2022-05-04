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Политолог назвал Шушкевича противоречивой фигурой в истории Белоруссии - РИА Новости, 04.05.2022
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Политолог назвал Шушкевича противоречивой фигурой в истории Белоруссии
Политолог назвал Шушкевича противоречивой фигурой в истории Белоруссии - РИА Новости, 04.05.2022
Политолог назвал Шушкевича противоречивой фигурой в истории Белоруссии
Бывший председатель Верховного совета Белоруссии, первый руководитель постсоветской республики Станислав Шушкевич был противоречивой фигурой в истории своей... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:45
2022-05-04T11:45
в мире
белоруссия
станислав шушкевич
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший председатель Верховного совета Белоруссии, первый руководитель постсоветской республики Станислав Шушкевич был противоречивой фигурой в истории своей страны, сказал РИА Новости политолог Андрей Суздальцев.Шушкевич скончался в ночь на 4 мая. По словам его вдовы, к смерти привели последствия коронавируса, который Шушкевич перенес ранее."Мнения внутри Белоруссии в отношении Шушкевича очень разные. Та часть, которая поддерживает Лукашенко, считает Шушкевича едва ли не предателем, который разрушил Советский Союз и принес республике очень большие проблемы, так как Белоруссия в советские годы получала огромную помощь со стороны союзных органов. Шушкевич ее фактически обрезал. Этого ему простить не могут", - сказал собеседник агентства.Для белорусской оппозиции, отметил он, Шушкевич является одним из символов суверенитета и независимости, и к нему "сакральный уровень отношения" как к первому главе белорусского суверенного государства."Сам Шушкевич, выступая последние годы за рубежом, презентовал себя как человек, который стоял у истоков развала Советского Союза, за что ему было уважение и пиетет со стороны Запада. То есть это фигура противоречивая для современной Белоруссии", - подытожил он.Шушкевич вместе с президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще подписали соглашение, в котором заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств.
https://ria.ru/20220504/shushkevich-1786738560.html
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в мире, белоруссия, станислав шушкевич
11:45 04.05.2022
 
Политолог назвал Шушкевича противоречивой фигурой в истории Белоруссии

Политолог Суздальцев: Шушкевич был противоречивой фигурой в современной истории Белоруссии

© РИА Новости / Дмитрий Донской / Перейти в фотобанкПредседатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Станиславович Шушкевич
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Станиславович Шушкевич - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Станиславович Шушкевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший председатель Верховного совета Белоруссии, первый руководитель постсоветской республики Станислав Шушкевич был противоречивой фигурой в истории своей страны, сказал РИА Новости политолог Андрей Суздальцев.
Шушкевич скончался в ночь на 4 мая. По словам его вдовы, к смерти привели последствия коронавируса, который Шушкевич перенес ранее.
Председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
11:04
Биография Станислава Шушкевича
"Мнения внутри Белоруссии в отношении Шушкевича очень разные. Та часть, которая поддерживает Лукашенко, считает Шушкевича едва ли не предателем, который разрушил Советский Союз и принес республике очень большие проблемы, так как Белоруссия в советские годы получала огромную помощь со стороны союзных органов. Шушкевич ее фактически обрезал. Этого ему простить не могут", - сказал собеседник агентства.
Для белорусской оппозиции, отметил он, Шушкевич является одним из символов суверенитета и независимости, и к нему "сакральный уровень отношения" как к первому главе белорусского суверенного государства.
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"Сам Шушкевич, выступая последние годы за рубежом, презентовал себя как человек, который стоял у истоков развала Советского Союза, за что ему было уважение и пиетет со стороны Запада. То есть это фигура противоречивая для современной Белоруссии", - подытожил он.
Шушкевич вместе с президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще подписали соглашение, в котором заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств.
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