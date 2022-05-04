https://ria.ru/20220504/shpionazh-1786776084.html
Гражданина Ирана казнят за шпионаж в пользу Израиля, сообщили СМИ
Гражданина Ирана казнят за шпионаж в пользу Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.05.2022
Гражданина Ирана казнят за шпионаж в пользу Израиля, сообщили СМИ
Гражданин Ирана и Швеции Ахмад-Реза Джалали будет казнен до 21 мая по приговору Верховного суда Ирана за шпионаж в пользу израильской внешней разведки "Моссад", РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:55
2022-05-04T12:55
2022-05-04T12:55
в мире
иран
швеция
израиль
моссад
мохсен фахризаде
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Гражданин Ирана и Швеции Ахмад-Реза Джалали будет казнен до 21 мая по приговору Верховного суда Ирана за шпионаж в пользу израильской внешней разведки "Моссад", передает агентство ISNA."Утвержденный Верховным судом смертный приговор Ахмаду-Резе Джалали за шпионаж в пользу Израиля будет приведен в исполнение до конца месяца ордибехешта (до 21 мая по григорианскому календарю)", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что Джалали предоставлял "Моссаду" секретную информацию о ядерной программе Ирана, что, согласно агентству, привело к убийству двух ученых-ядерщиков в этой стране.Одним из низ был ведущий иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, убитый в Иране 27 ноября 2020 года. По мнению иранских чиновников и экспертов, в убийстве были замешены израильские спецслужбы.В сообщении также говорится, что из-за временного пребывания Джалали в Швеции и вербовки его "Моссадом" в этой стране правительство Швеции уже после ареста Джалали по просьбе Израиля предоставило ему сначала постоянный вид на жительство, а после его ареста и вынесения приговора судом в Иране – предоставило шведское гражданство. Как считает агентство, это было сделано с расчетом оказать давление на иранскую судебную систему.
https://ria.ru/20211118/izrail-1759649784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, швеция, израиль, моссад, мохсен фахризаде
Гражданина Ирана казнят за шпионаж в пользу Израиля, сообщили СМИ
Агентство ISNA: гражданина Ирана и Швеции казнят за шпионаж в пользу "Моссада" до 21 мая