https://ria.ru/20220504/shpionazh-1786776084.html

Гражданина Ирана казнят за шпионаж в пользу Израиля, сообщили СМИ

Гражданина Ирана казнят за шпионаж в пользу Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.05.2022

Гражданина Ирана казнят за шпионаж в пользу Израиля, сообщили СМИ

Гражданин Ирана и Швеции Ахмад-Реза Джалали будет казнен до 21 мая по приговору Верховного суда Ирана за шпионаж в пользу израильской внешней разведки "Моссад", РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:55

2022-05-04T12:55

2022-05-04T12:55

в мире

иран

швеция

израиль

моссад

мохсен фахризаде

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Гражданин Ирана и Швеции Ахмад-Реза Джалали будет казнен до 21 мая по приговору Верховного суда Ирана за шпионаж в пользу израильской внешней разведки "Моссад", передает агентство ISNA."Утвержденный Верховным судом смертный приговор Ахмаду-Резе Джалали за шпионаж в пользу Израиля будет приведен в исполнение до конца месяца ордибехешта (до 21 мая по григорианскому календарю)", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что Джалали предоставлял "Моссаду" секретную информацию о ядерной программе Ирана, что, согласно агентству, привело к убийству двух ученых-ядерщиков в этой стране.Одним из низ был ведущий иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, убитый в Иране 27 ноября 2020 года. По мнению иранских чиновников и экспертов, в убийстве были замешены израильские спецслужбы.В сообщении также говорится, что из-за временного пребывания Джалали в Швеции и вербовки его "Моссадом" в этой стране правительство Швеции уже после ареста Джалали по просьбе Израиля предоставило ему сначала постоянный вид на жительство, а после его ареста и вынесения приговора судом в Иране – предоставило шведское гражданство. Как считает агентство, это было сделано с расчетом оказать давление на иранскую судебную систему.

https://ria.ru/20211118/izrail-1759649784.html

иран

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, швеция, израиль, моссад, мохсен фахризаде