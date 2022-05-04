https://ria.ru/20220504/sdelka-1786825777.html

ФАС разрешила ТК "Мультипро" приобрести "Вимм-Билль-Данн Напитки"

ФАС разрешила ТК "Мультипро" приобрести "Вимм-Билль-Данн Напитки" - РИА Новости, 04.05.2022

ФАС разрешила ТК "Мультипро" приобрести "Вимм-Билль-Данн Напитки"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила производителю сыров "Мультипро" приобрести "Вимм-Билль-Данн Напитки", сообщает ведомство. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:43

2022-05-04T15:43

2022-05-04T17:30

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

вимм-билль-данн

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила производителю сыров "Мультипро" приобрести "Вимм-Билль-Данн Напитки", сообщает ведомство."ТК "Мультипро" планирует приобрести "Вимм-Билль-Данн Напитки". ... ФАС удовлетворила ходатайство заявителя", - говорится в сообщении.По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания.При этом в пресс-службе PepsiCo РИА Новости уточнили, что решение о продаже актива было принято в 2021 году. Компания решила продать производственную площадку в Раменском, которая не действует с 2015 года и не производит никакой продукции. "На территории завода располагаются административные, складские, производственные и инфраструктурные объекты, которые перейдут в собственность нового владельца", - добавили в пресс-службе.В начале марта PepsiCo, материнская компания "Вимм-Билль-Данн", заявила о том, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России, а также приостанавливает деятельность на Украине, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и их семей. PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других.Компания "Мультипро" включает в себя два завода по производству европейских сыров: профессионального пицца-сыра для сегмента ресторанов и быстрого питания и французских сыров с белой плесенью для ритейла, в штате находиться порядка 300 человек. Наиболее известный бренд, под маркой которого производятся традиционные европейские сыры, - Alti."Вимм-Билль-Данн" - лидер рынка молочных продуктов и детского питания в России, а также один из ведущих игроков рынка безалкогольных напитков в стране. В феврале 2011 года "Вимм-Билль-Данн" присоединилась к компании PepsiCo. После покупки компании уже PepsiCo стала одним из ведущих производителей молочной продукции и безалкогольных напитков в России.

https://ria.ru/20220504/velkom-1786802115.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), вимм-билль-данн