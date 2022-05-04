https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786853061.html

СМИ: ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций до 9 мая

СМИ: ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций до 9 мая - РИА Новости, 04.05.2022

СМИ: ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций до 9 мая

ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций, по крайней мере, к 9 мая, передает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:35

2022-05-04T17:35

2022-05-04T17:35

экономика

евросоюз

еврокомиссия

россия

урсула фон дер ляйен

санкции

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций, по крайней мере, к 9 мая, передает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов."Блок (ЕС) планирует завершить работу над пакетом (санкций) к концу недели или, по крайней мере, к 9 мая", - говорится в сообщении агентства.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, еврокомиссия, россия, урсула фон дер ляйен, санкции