https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786853061.html
СМИ: ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций до 9 мая
СМИ: ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций до 9 мая - РИА Новости, 04.05.2022
СМИ: ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций до 9 мая
ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций, по крайней мере, к 9 мая, передает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:35
2022-05-04T17:35
2022-05-04T17:35
экономика
евросоюз
еврокомиссия
россия
урсула фон дер ляйен
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750038367_0:0:2198:1237_1920x0_80_0_0_410cc76f9f510df574eecca5fca8cf0c.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций, по крайней мере, к 9 мая, передает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов."Блок (ЕС) планирует завершить работу над пакетом (санкций) к концу недели или, по крайней мере, к 9 мая", - говорится в сообщении агентства.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750038367_0:0:2143:1608_1920x0_80_0_0_9e20d35bb5183447e9c6b3f0e7e1c16b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евросоюз, еврокомиссия, россия, урсула фон дер ляйен, санкции
СМИ: ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций до 9 мая
Bloomberg: ЕС хочет завершить работу над шестым пакетом санкций, по крайней мере, к 9 мая