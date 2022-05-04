Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций до 9 мая - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786853061.html
СМИ: ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций до 9 мая
СМИ: ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций до 9 мая - РИА Новости, 04.05.2022
СМИ: ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций до 9 мая
ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций, по крайней мере, к 9 мая, передает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:35
2022-05-04T17:35
экономика
евросоюз
еврокомиссия
россия
урсула фон дер ляйен
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750038367_0:0:2198:1237_1920x0_80_0_0_410cc76f9f510df574eecca5fca8cf0c.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций, по крайней мере, к 9 мая, передает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов."Блок (ЕС) планирует завершить работу над пакетом (санкций) к концу недели или, по крайней мере, к 9 мая", - говорится в сообщении агентства.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750038367_0:0:2143:1608_1920x0_80_0_0_9e20d35bb5183447e9c6b3f0e7e1c16b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, евросоюз, еврокомиссия, россия, урсула фон дер ляйен, санкции
17:35 04.05.2022
 
СМИ: ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций до 9 мая

Bloomberg: ЕС хочет завершить работу над шестым пакетом санкций, по крайней мере, к 9 мая

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом санкций, по крайней мере, к 9 мая, передает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов.
"Блок (ЕС) планирует завершить работу над пакетом (санкций) к концу недели или, по крайней мере, к 9 мая", - говорится в сообщении агентства.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 08:00
Запад хочет российские ресурсы бесплатно
 
ЭкономикаЕвросоюзЕврокомиссияРоссияУрсула фон дер ЛяйенСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала