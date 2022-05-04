https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786827560.html

МИД считает, что Токио предпринимает шаги по демонтажу связей с Россией

МИД считает, что Токио предпринимает шаги по демонтажу связей с Россией - РИА Новости, 04.05.2022

МИД считает, что Токио предпринимает шаги по демонтажу связей с Россией

Москва запрещает въезд в Россию премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе МИД страны Ёсимасе Хаяси, также в "черном списке" министры финансов, обороны и... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:49

2022-05-04T15:49

2022-05-04T17:34

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япония

россия

санкции

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Москва запрещает въезд в Россию премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе МИД страны Ёсимасе Хаяси, также в "черном списке" министры финансов, обороны и юстиции, сообщило российское дипведомство в среду."Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны", - сообщается на сайте министерства."В русле этого курса Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны. С учетом изложенного, а также введенных правительством Японии персональных санкций против российских граждан, включая высшее руководство государства, принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих граждан Японии", - подчеркнули в МИД.В комментарии приведен список японских подданных, которым отныне закрыт въезд в РФ. Среди них премьер-министр страны Фумио Кисида, глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр обороны Нобуо Киси. Всего в "стоп-листе" 63 человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20220504/yaponiya-1786750208.html

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в мире, япония, россия, санкции