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МИД считает, что Токио предпринимает шаги по демонтажу связей с Россией - РИА Новости, 04.05.2022
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МИД считает, что Токио предпринимает шаги по демонтажу связей с Россией
МИД считает, что Токио предпринимает шаги по демонтажу связей с Россией - РИА Новости, 04.05.2022
МИД считает, что Токио предпринимает шаги по демонтажу связей с Россией
Москва запрещает въезд в Россию премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе МИД страны Ёсимасе Хаяси, также в "черном списке" министры финансов, обороны и... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:49
2022-05-04T17:34
в мире
япония
россия
санкции
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Москва запрещает въезд в Россию премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе МИД страны Ёсимасе Хаяси, также в "черном списке" министры финансов, обороны и юстиции, сообщило российское дипведомство в среду."Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны", - сообщается на сайте министерства."В русле этого курса Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны. С учетом изложенного, а также введенных правительством Японии персональных санкций против российских граждан, включая высшее руководство государства, принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих граждан Японии", - подчеркнули в МИД.В комментарии приведен список японских подданных, которым отныне закрыт въезд в РФ. Среди них премьер-министр страны Фумио Кисида, глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр обороны Нобуо Киси. Всего в "стоп-листе" 63 человека.
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в мире, япония, россия, санкции
15:49 04.05.2022 (обновлено: 17:34 04.05.2022)
 
МИД считает, что Токио предпринимает шаги по демонтажу связей с Россией

МИД: в ответ на недружественные шаги со стороны Токио вынуждены принять санкции

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкфлаг Японии
флаг Японии - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Москва запрещает въезд в Россию премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе МИД страны Ёсимасе Хаяси, также в "черном списке" министры финансов, обороны и юстиции, сообщило российское дипведомство в среду.
"Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны", - сообщается на сайте министерства.
"В русле этого курса Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны. С учетом изложенного, а также введенных правительством Японии персональных санкций против российских граждан, включая высшее руководство государства, принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих граждан Японии", - подчеркнули в МИД.
В комментарии приведен список японских подданных, которым отныне закрыт въезд в РФ. Среди них премьер-министр страны Фумио Кисида, глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр обороны Нобуо Киси. Всего в "стоп-листе" 63 человека.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 11:43В мире
Россия запретила въезд премьер-министру и главе МИД Японии
 
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