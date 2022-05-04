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Британия ввела санкции против помощника президента России Орешкина - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786825430.html
Британия ввела санкции против помощника президента России Орешкина
Британия ввела санкции против помощника президента России Орешкина - РИА Новости, 04.05.2022
Британия ввела санкции против помощника президента России Орешкина
Великобритания ввела санкции против помощника президента РФ Максима Орешкина, следует из санкционного списка, опубликованного британским правительством. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:41
2022-05-04T15:58
обострение ситуации в днр и лнр
санкции
максим орешкин
великобритания
россия
в мире
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ЛОНДОН, 4 мая - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против помощника президента РФ Максима Орешкина, следует из санкционного списка, опубликованного британским правительством.Кроме того, санкции введены в отношении главы финансовой корпорации "Открытие" Михаила Задорнова.Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более 1600 российских физических и юридических лиц.
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санкции, максим орешкин, великобритания, россия, в мире
15:41 04.05.2022 (обновлено: 15:58 04.05.2022)
 
Британия ввела санкции против помощника президента России Орешкина

МИД РФ: Британия ввела санкции против помощника президента России Орешкина

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Максим Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Помощник президента РФ Максим Орешкин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 4 мая - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против помощника президента РФ Максима Орешкина, следует из санкционного списка, опубликованного британским правительством.
Кроме того, санкции введены в отношении главы финансовой корпорации "Открытие" Михаила Задорнова.
Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.
На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более 1600 российских физических и юридических лиц.
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 15:21
Британия ввела санкции против "КамАЗа"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкцииМаксим ОрешкинВеликобританияРоссияВ мире
 
 
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