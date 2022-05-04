https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786825430.html

Британия ввела санкции против помощника президента России Орешкина

Британия ввела санкции против помощника президента России Орешкина - РИА Новости, 04.05.2022

Британия ввела санкции против помощника президента России Орешкина

Великобритания ввела санкции против помощника президента РФ Максима Орешкина, следует из санкционного списка, опубликованного британским правительством. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:41

2022-05-04T15:41

2022-05-04T15:58

обострение ситуации в днр и лнр

санкции

максим орешкин

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россия

в мире

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ЛОНДОН, 4 мая - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против помощника президента РФ Максима Орешкина, следует из санкционного списка, опубликованного британским правительством.Кроме того, санкции введены в отношении главы финансовой корпорации "Открытие" Михаила Задорнова.Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более 1600 российских физических и юридических лиц.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786821145.html

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санкции, максим орешкин, великобритания, россия, в мире