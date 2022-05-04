https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786825430.html
Британия ввела санкции против помощника президента России Орешкина
Британия ввела санкции против помощника президента России Орешкина - РИА Новости, 04.05.2022
Британия ввела санкции против помощника президента России Орешкина
Великобритания ввела санкции против помощника президента РФ Максима Орешкина, следует из санкционного списка, опубликованного британским правительством. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:41
2022-05-04T15:41
2022-05-04T15:58
обострение ситуации в днр и лнр
санкции
максим орешкин
великобритания
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568608944_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_545ee2d6f834831ccca07296858bf1b6.jpg
ЛОНДОН, 4 мая - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против помощника президента РФ Максима Орешкина, следует из санкционного списка, опубликованного британским правительством.Кроме того, санкции введены в отношении главы финансовой корпорации "Открытие" Михаила Задорнова.Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более 1600 российских физических и юридических лиц.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786821145.html
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568608944_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_9c211cd41c3ac03ce2813127b5025dff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, максим орешкин, великобритания, россия, в мире
15:41 04.05.2022 (обновлено: 15:58 04.05.2022)
Британия ввела санкции против помощника президента России Орешкина
МИД РФ: Британия ввела санкции против помощника президента России Орешкина