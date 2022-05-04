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Британия ввела санкции против "КамАЗа"

Британия ввела санкции против "КамАЗа" - РИА Новости, 04.05.2022

Британия ввела санкции против "КамАЗа"

Великобритания ввела санкции против "КамАЗа" и ряда других российских предприятий, следует из санкционного списка, опубликованного британским правительством. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:21

2022-05-04T15:21

2022-05-04T16:21

экономика

великобритания

россия

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ЛОНДОН, 4 мая - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против "КамАЗа" и ряда других российских предприятий, следует из санкционного списка, опубликованного британским правительством.Кроме того, санкции введены в отношении инвестиционной компании Volga Group, центра судоремонта "Дальзавод", машиностроительного завода "Звезда" и других предприятий. Санкции предусматривают заморозку активов.На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более 1600 российских физических и юридических лиц.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, великобритания, россия