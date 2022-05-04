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Британия ввела санкции против "КамАЗа"
Британия ввела санкции против "КамАЗа" - РИА Новости, 04.05.2022
Британия ввела санкции против "КамАЗа"
Великобритания ввела санкции против "КамАЗа" и ряда других российских предприятий, следует из санкционного списка, опубликованного британским правительством. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:21
2022-05-04T15:21
2022-05-04T16:21
экономика
великобритания
россия
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ЛОНДОН, 4 мая - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против "КамАЗа" и ряда других российских предприятий, следует из санкционного списка, опубликованного британским правительством.Кроме того, санкции введены в отношении инвестиционной компании Volga Group, центра судоремонта "Дальзавод", машиностроительного завода "Звезда" и других предприятий. Санкции предусматривают заморозку активов.На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более 1600 российских физических и юридических лиц.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, великобритания, россия
15:21 04.05.2022 (обновлено: 16:21 04.05.2022)
Британия ввела санкции против "КамАЗа"
Британия ввела санкции против "КамАЗа" и нескольких других российских предприятий