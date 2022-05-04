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Британия запретит России доступ к услугам в области консалтинга и PR - РИА Новости, 04.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786819024.html
Британия запретит России доступ к услугам в области консалтинга и PR
Британия запретит России доступ к услугам в области консалтинга и PR - РИА Новости, 04.05.2022
Британия запретит России доступ к услугам в области консалтинга и PR
Великобритания запретит России доступ к услугам в области управленческого консалтинга, бухгалтерского учета и PR, сообщает британский МИД. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:12
2022-05-04T16:21
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
великобритания
санкции
россия
украина
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ЛОНДОН, 4 мая – РИА Новости. Великобритания запретит России доступ к услугам в области управленческого консалтинга, бухгалтерского учета и PR, сообщает британский МИД."Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня объявляет о запрете на экспорт услуг в Россию, что лишает их возможности вести бизнес с секторами Великобритании, которые имеют решающее значение для российской экономики. Новые меры будут означать, что российские предприятия больше не смогут пользоваться услугами Великобритании по бухгалтерскому учету мирового класса, консультированию по вопросам управления и связям с общественностью, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах", - говорится в сообщении."Ограничивая доступ России к нашим консультантам по менеджменту мирового класса, бухгалтерам и PR-фирмам, мы усиливаем экономическое давление на Кремль, чтобы он изменил курс", - подчеркнул министр энергетики, промышленности и бизнеса Кваси Квартенг.На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более чем 1600 российских физических и юридических лиц.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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экономика, великобритания, санкции, россия, украина
15:12 04.05.2022 (обновлено: 16:21 04.05.2022)
 
Британия запретит России доступ к услугам в области консалтинга и PR

Британия запретит России доступ к услугам в управленческом консалтинге, бухучете и PR

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 4 мая – РИА Новости. Великобритания запретит России доступ к услугам в области управленческого консалтинга, бухгалтерского учета и PR, сообщает британский МИД.
"Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня объявляет о запрете на экспорт услуг в Россию, что лишает их возможности вести бизнес с секторами Великобритании, которые имеют решающее значение для российской экономики. Новые меры будут означать, что российские предприятия больше не смогут пользоваться услугами Великобритании по бухгалтерскому учету мирового класса, консультированию по вопросам управления и связям с общественностью, на долю которых приходится 10% российского импорта в этих секторах", - говорится в сообщении.
"Ограничивая доступ России к нашим консультантам по менеджменту мирового класса, бухгалтерам и PR-фирмам, мы усиливаем экономическое давление на Кремль, чтобы он изменил курс", - подчеркнул министр энергетики, промышленности и бизнеса Кваси Квартенг.
На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более чем 1600 российских физических и юридических лиц.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Вид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 15:04Медиавойны
Великобритания ввела санкции против ВГТРК и других российских СМИ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаВеликобританияСанкцииРоссияУкраина
 
 
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