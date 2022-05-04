https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786818445.html

СМИ: ЕС хочет ввести санкции против российских генералов и семьи Пескова

СМИ: ЕС хочет ввести санкции против российских генералов и семьи Пескова - РИА Новости, 04.05.2022

СМИ: ЕС хочет ввести санкции против российских генералов и семьи Пескова

ЕС предлагает ввести санкции против членов семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также ряда высокопоставленных военных РФ, передает агентство... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:08

2022-05-04T15:08

2022-05-04T16:05

санкции в отношении россии

в мире

россия

еврокомиссия

евросоюз

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ЕС предлагает ввести санкции против членов семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также ряда высокопоставленных военных РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники и попавшие в его распоряжение документы."Список, который еще нуждается в одобрении европейскими правительствами и может измениться, также включает членов семьи представителя президента (России Владимира) Путина Дмитрия Пескова, а также ряд высокопоставленных военных", - говорится в сообщении агентства.Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета антироссийских санкций предложит индивидуальные меры против военных РФ, включая тех, кто причастен "к операции в Мариуполе".

https://ria.ru/20220427/saktsii-1785726838.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, еврокомиссия, евросоюз, дмитрий песков