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СМИ: ЕС хочет ввести санкции против российских генералов и семьи Пескова - РИА Новости, 04.05.2022
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СМИ: ЕС хочет ввести санкции против российских генералов и семьи Пескова
СМИ: ЕС хочет ввести санкции против российских генералов и семьи Пескова - РИА Новости, 04.05.2022
СМИ: ЕС хочет ввести санкции против российских генералов и семьи Пескова
ЕС предлагает ввести санкции против членов семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также ряда высокопоставленных военных РФ, передает агентство... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:08
2022-05-04T16:05
санкции в отношении россии
в мире
россия
еврокомиссия
евросоюз
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ЕС предлагает ввести санкции против членов семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также ряда высокопоставленных военных РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники и попавшие в его распоряжение документы."Список, который еще нуждается в одобрении европейскими правительствами и может измениться, также включает членов семьи представителя президента (России Владимира) Путина Дмитрия Пескова, а также ряд высокопоставленных военных", - говорится в сообщении агентства.Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета антироссийских санкций предложит индивидуальные меры против военных РФ, включая тех, кто причастен "к операции в Мариуполе".
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санкции в отношении россии, в мире, россия, еврокомиссия, евросоюз, дмитрий песков
15:08 04.05.2022 (обновлено: 16:05 04.05.2022)
 
СМИ: ЕС хочет ввести санкции против российских генералов и семьи Пескова

Блумберг: ЕС хочет ввести санкции против российских военачальников и семьи Пескова

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ЕС предлагает ввести санкции против членов семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также ряда высокопоставленных военных РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники и попавшие в его распоряжение документы.
"Список, который еще нуждается в одобрении европейскими правительствами и может измениться, также включает членов семьи представителя президента (России Владимира) Путина Дмитрия Пескова, а также ряд высокопоставленных военных", - говорится в сообщении агентства.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета антироссийских санкций предложит индивидуальные меры против военных РФ, включая тех, кто причастен "к операции в Мариуполе".
Лондон - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 13:15
Россия ввела персональные санкции против 287 членов британского парламента
 
Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияЕврокомиссияЕвросоюзДмитрий Песков
 
 
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