https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786818445.html
СМИ: ЕС хочет ввести санкции против российских генералов и семьи Пескова
СМИ: ЕС хочет ввести санкции против российских генералов и семьи Пескова - РИА Новости, 04.05.2022
СМИ: ЕС хочет ввести санкции против российских генералов и семьи Пескова
ЕС предлагает ввести санкции против членов семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также ряда высокопоставленных военных РФ, передает агентство... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:08
2022-05-04T15:08
2022-05-04T16:05
санкции в отношении россии
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россия
еврокомиссия
евросоюз
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ЕС предлагает ввести санкции против членов семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также ряда высокопоставленных военных РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники и попавшие в его распоряжение документы."Список, который еще нуждается в одобрении европейскими правительствами и может измениться, также включает членов семьи представителя президента (России Владимира) Путина Дмитрия Пескова, а также ряд высокопоставленных военных", - говорится в сообщении агентства.Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета антироссийских санкций предложит индивидуальные меры против военных РФ, включая тех, кто причастен "к операции в Мариуполе".
https://ria.ru/20220427/saktsii-1785726838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, еврокомиссия, евросоюз, дмитрий песков
15:08 04.05.2022 (обновлено: 16:05 04.05.2022)
СМИ: ЕС хочет ввести санкции против российских генералов и семьи Пескова
Блумберг: ЕС хочет ввести санкции против российских военачальников и семьи Пескова