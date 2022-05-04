https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786801367.html

В Еврокомиссии назвали цели предложения по нефтяному эмбарго против России

В Еврокомиссии назвали цели предложения по нефтяному эмбарго против России - РИА Новости, 04.05.2022

В Еврокомиссии назвали цели предложения по нефтяному эмбарго против России

Предложение Европейской комиссии по нефтяному эмбарго против России направлено на оказание максимального давления на Москву и снижение последствий для ЕС и... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:13

2022-05-04T14:13

2022-05-04T14:21

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

урсула фон дер ляйен

россия

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

нефть

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БРЮССЕЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Предложение Европейской комиссии по нефтяному эмбарго против России направлено на оказание максимального давления на Москву и снижение последствий для ЕС и мирового энергорынка, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках нового шестого пакета антироссийских санкций ЕС предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго."Еврокомиссия предложила как можно скорее снизить нашу зависимость от ископаемых энергоносителей из России в принципе… Она пояснила, что мы и наши партнеры должны обеспечить альтернативные пути поставок для импорта, и минимизировать последствия для мировых рынков… Таким образом, мы максимально усиливаем давление на Россию, в то же время, минимизируем последствия для нас и наших партнеров, для мирового рынка", - сказал он.

https://ria.ru/20220504/neft-1786796975.html

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экономика, урсула фон дер ляйен, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, нефть