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В Еврокомиссии назвали цели предложения по нефтяному эмбарго против России
В Еврокомиссии назвали цели предложения по нефтяному эмбарго против России - РИА Новости, 04.05.2022
В Еврокомиссии назвали цели предложения по нефтяному эмбарго против России
Предложение Европейской комиссии по нефтяному эмбарго против России направлено на оказание максимального давления на Москву и снижение последствий для ЕС и... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:13
2022-05-04T14:13
2022-05-04T14:21
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
урсула фон дер ляйен
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
нефть
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БРЮССЕЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Предложение Европейской комиссии по нефтяному эмбарго против России направлено на оказание максимального давления на Москву и снижение последствий для ЕС и мирового энергорынка, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках нового шестого пакета антироссийских санкций ЕС предложено поэтапно ввести полное нефтяное эмбарго."Еврокомиссия предложила как можно скорее снизить нашу зависимость от ископаемых энергоносителей из России в принципе… Она пояснила, что мы и наши партнеры должны обеспечить альтернативные пути поставок для импорта, и минимизировать последствия для мировых рынков… Таким образом, мы максимально усиливаем давление на Россию, в то же время, минимизируем последствия для нас и наших партнеров, для мирового рынка", - сказал он.
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экономика, урсула фон дер ляйен, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, нефть
14:13 04.05.2022 (обновлено: 14:21 04.05.2022)
В Еврокомиссии назвали цели предложения по нефтяному эмбарго против России
Представитель ЕК Мамер: предложение по нефтяному эмбарго направлено на давление на Москву