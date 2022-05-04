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Кадыров рассказал о возвращении в Рубежное "нормальной человеческой жизни" - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/rubezhnoe-1786869361.html
Кадыров рассказал о возвращении в Рубежное "нормальной человеческой жизни"
Кадыров рассказал о возвращении в Рубежное "нормальной человеческой жизни" - РИА Новости, 04.05.2022
Кадыров рассказал о возвращении в Рубежное "нормальной человеческой жизни"
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в город Рубежное в ЛНР возвращается "нормальная человеческая жизнь". РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T19:08
2022-05-04T19:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
чеченская республика (чечня)
россия
рамзан кадыров
рубежное
украина
луганская народная республика
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ГРОЗНЫЙ, 4 май – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в город Рубежное в ЛНР возвращается "нормальная человеческая жизнь"."Для города воспоминания о приверженцах Третьего рейха остаются в прошлом. Возвращается нормальная человеческая жизнь. Этому активно способствует Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Помощь для людей направляется непрерывно", - написал Кадыров в Telegram и опубликовал видео с жителями города в очереди за помощью фонда. Он добавил, что жители Рубежного в последнее время жили впроголодь, испытывая большие трудности даже с водой, а сейчас они "свободны от ярма нацистов" и "выходят из состояния отчаяния и безысходности".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220502/kadyrov-1786597870.html
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в мире, чеченская республика (чечня), россия, рамзан кадыров, рубежное, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
19:08 04.05.2022
 
Кадыров рассказал о возвращении в Рубежное "нормальной человеческой жизни"

Глава Чечни Кадыров: в Рубежное возвращается нормальная человеческая жизнь

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМестные жители в городе Рубежное
Местные жители в городе Рубежное - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Местные жители в городе Рубежное. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 4 май – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в город Рубежное в ЛНР возвращается "нормальная человеческая жизнь".
"Для города воспоминания о приверженцах Третьего рейха остаются в прошлом. Возвращается нормальная человеческая жизнь. Этому активно способствует Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Помощь для людей направляется непрерывно", - написал Кадыров в Telegram и опубликовал видео с жителями города в очереди за помощью фонда. Он добавил, что жители Рубежного в последнее время жили впроголодь, испытывая большие трудности даже с водой, а сейчас они "свободны от ярма нацистов" и "выходят из состояния отчаяния и безысходности".
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 23:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Люди прощаются возле автобуса во время эвакуации из Горловки в Россию - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЧеченская республика (Чечня)РоссияРамзан КадыровРубежноеУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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