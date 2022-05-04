https://ria.ru/20220504/raketa-1786716374.html

Дальность полета северокорейской ракеты составила 500 километров

Дальность полета северокорейской ракеты составила 500 километров - РИА Новости, 04.05.2022

Дальность полета северокорейской ракеты составила 500 километров

Высота полета ракеты Северной Кореи составила 800 километров, дальность полета – 500 километров, об этом перед журналистами сообщил замминистра обороны Японии... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T08:53

2022-05-04T08:53

2022-05-04T08:53

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

министерство обороны японии

совет безопасности оон

япония

пхеньян

ким чен ын

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ТОКИО, 4 мая – РИА Новости. Высота полета ракеты Северной Кореи составила 800 километров, дальность полета – 500 километров, об этом перед журналистами сообщил замминистра обороны Японии Макото Оники, передает агентство Киодо.По словам замминистра, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.В 12.10 (6.10 мск) Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о том, что Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря, есть вероятность, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).Это уже 14-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Служба безопасности на море Японии сообщает, что выпущенная Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета уже упала. К этому часу ущерба для Японии не зафиксировано. Япония заявила протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине.Последний раз в апреле КНДР испытала новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность тактического ядерного оружия Пхеньян.Двадцать четвертого марта состоялся тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США. По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1,1 тысячи километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР.КНДР провела испытание гиперзвуковых ракет 5 и 11 января, 14 января были выпущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. 30 января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12". Затем еще один пуск был совершен 27 февраля. Ракета пролетела примерно 300 километров с наибольшей высотой 620 километров. На следующий день КНДР заявила, что произвела пуск в рамках разработки разведывательного спутника. Тестировалась точность фотосъемки, передачи данных и системы управления. Пятого марта Северная Корея испытала межконтинентальную ракету, еще одна попытка пуска МБР была осуществлена 16 марта, но закончилась неудачей. Двадцатого марта Северная Корея провела пуск четырех снарядов РСЗО.В конце апреля КНДР провела испытание новой системы тактического управляемого оружия в присутствии лидера страны Ким Чен Ына, внука Ким Ир Сена. Сообщалось, что система играет важную роль в повышении эффективности и разнообразности применения тактического ядерного оружия Пхеньяна. В Южной Корее заявили, что система похожа на северокорейский аналог комплекса "Искандер" под названием KN-23, но усовершенствованный, на передвижной установке и с двумя торпедными аппаратами. При испытании были выпущены две ракеты, максимальная высота полета снарядов составила 25 километров, дальность - примерно 110 километров, а максимальная скорость до четырех махов.

https://ria.ru/20220504/raketa-1786709331.html

https://ria.ru/20220503/ssha-1786692757.html

кндр (северная корея)

южная корея

япония

пхеньян

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), южная корея, министерство обороны японии, совет безопасности оон, япония, пхеньян, ким чен ын, ким ир сен