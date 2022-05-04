https://ria.ru/20220504/promsvyazbank-1786858268.html

Промсвязьбанк открыл первое отделение в Севастополе

Промсвязьбанк открыл первое отделение в Севастополе - РИА Новости, 04.05.2022

Промсвязьбанк открыл первое отделение в Севастополе

Промсвязьбанк открыл в Севастополе первое отделение, это долгожданное событие для города, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:03

2022-05-04T18:03

2022-05-04T18:13

промсвязьбанк

экономика

россия

севастополь

республика крым

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876419_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_f127d06e20316ae3682621885de77f98.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Промсвязьбанк открыл в Севастополе первое отделение, это долгожданное событие для города, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Президент России Владимир Путин ранее поручил Промсвязьбанку открыть в Крыму и Севастополе свои филиалы до 1 октября текущего года. Также банк должен обеспечить внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях. В свою очередь, в банке заявили, что в ближайшее время откроют офисы в Севастополе и Симферополе, до конца года - еще в нескольких городах Крымского полуострова."Для города важны надежные финансовые партнеры. Открытие севастопольского отделения ПСБ - долгожданное событие для города. Присутствие Промсвязьбанка в Севастополе не только создает дополнительную инвестиционную привлекательность региона, но и дополнительные рабочие места для горожан", - сказал Развожаев журналистам.По его словам, ранее севастопольцы жаловались на ограниченность в выборе финансовых организаций, но теперь этот вопрос постепенно снимается. Офис банка открыт по адресу ул. Большая Морская, д. 33. Это первое отделение на территории полуострова.

https://ria.ru/20220428/sberbank-1785857501.html

россия

севастополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

промсвязьбанк, экономика, россия, севастополь, республика крым, санкции в отношении россии