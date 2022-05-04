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Промсвязьбанк открыл первое отделение в Севастополе - РИА Новости, 04.05.2022
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Промсвязьбанк открыл первое отделение в Севастополе
Промсвязьбанк открыл первое отделение в Севастополе - РИА Новости, 04.05.2022
Промсвязьбанк открыл первое отделение в Севастополе
Промсвязьбанк открыл в Севастополе первое отделение, это долгожданное событие для города, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:03
2022-05-04T18:13
промсвязьбанк
экономика
россия
севастополь
республика крым
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Промсвязьбанк открыл в Севастополе первое отделение, это долгожданное событие для города, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Президент России Владимир Путин ранее поручил Промсвязьбанку открыть в Крыму и Севастополе свои филиалы до 1 октября текущего года. Также банк должен обеспечить внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях. В свою очередь, в банке заявили, что в ближайшее время откроют офисы в Севастополе и Симферополе, до конца года - еще в нескольких городах Крымского полуострова."Для города важны надежные финансовые партнеры. Открытие севастопольского отделения ПСБ - долгожданное событие для города. Присутствие Промсвязьбанка в Севастополе не только создает дополнительную инвестиционную привлекательность региона, но и дополнительные рабочие места для горожан", - сказал Развожаев журналистам.По его словам, ранее севастопольцы жаловались на ограниченность в выборе финансовых организаций, но теперь этот вопрос постепенно снимается. Офис банка открыт по адресу ул. Большая Морская, д. 33. Это первое отделение на территории полуострова.
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промсвязьбанк, экономика, россия, севастополь, республика крым, санкции в отношении россии
18:03 04.05.2022 (обновлено: 18:13 04.05.2022)
 
Промсвязьбанк открыл первое отделение в Севастополе

Промсвязьбанк открыл первое отделение в Севастополе

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк"
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Промсвязьбанк открыл в Севастополе первое отделение, это долгожданное событие для города, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Президент России Владимир Путин ранее поручил Промсвязьбанку открыть в Крыму и Севастополе свои филиалы до 1 октября текущего года. Также банк должен обеспечить внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях. В свою очередь, в банке заявили, что в ближайшее время откроют офисы в Севастополе и Симферополе, до конца года - еще в нескольких городах Крымского полуострова.
"Для города важны надежные финансовые партнеры. Открытие севастопольского отделения ПСБ - долгожданное событие для города. Присутствие Промсвязьбанка в Севастополе не только создает дополнительную инвестиционную привлекательность региона, но и дополнительные рабочие места для горожан", - сказал Развожаев журналистам.
По его словам, ранее севастопольцы жаловались на ограниченность в выборе финансовых организаций, но теперь этот вопрос постепенно снимается. Офис банка открыт по адресу ул. Большая Морская, д. 33. Это первое отделение на территории полуострова.
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