https://ria.ru/20220504/pozhar-1786785736.html

В Дзержинске локализовали крупный пожар

В Дзержинске локализовали крупный пожар - РИА Новости, 04.05.2022

В Дзержинске локализовали крупный пожар

Крупный пожар на железнодорожной станции Игумново в нижегородском Дзержинске удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:29

2022-05-04T13:29

2022-05-04T13:29

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дзержинск (нижегородская область)

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МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Крупный пожар на железнодорожной станции Игумново в нижегородском Дзержинске удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В тушении задействован пожарный поезд РЖД, прибывший со станции "Нижний Новгород - Сортировочный". Поезд способен подать в очаг пожара свыше 120 тонн воды, сообщает региональное управление МЧС.Борьбу с огнем ведут более 100 человек и 35 единиц техники, отметили ранее в МЧС РФ.Как отмечали в региональном управлении МЧС, горят железнодорожные цистерны на открытой территории станции Игумново.

дзержинск (нижегородская область)

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дзержинск (нижегородская область)