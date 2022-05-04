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В Дзержинске локализовали крупный пожар - РИА Новости, 04.05.2022
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В Дзержинске локализовали крупный пожар
В Дзержинске локализовали крупный пожар - РИА Новости, 04.05.2022
В Дзержинске локализовали крупный пожар
Крупный пожар на железнодорожной станции Игумново в нижегородском Дзержинске удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:29
2022-05-04T13:29
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дзержинск (нижегородская область)
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МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Крупный пожар на железнодорожной станции Игумново в нижегородском Дзержинске удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В тушении задействован пожарный поезд РЖД, прибывший со станции "Нижний Новгород - Сортировочный". Поезд способен подать в очаг пожара свыше 120 тонн воды, сообщает региональное управление МЧС.Борьбу с огнем ведут более 100 человек и 35 единиц техники, отметили ранее в МЧС РФ.Как отмечали в региональном управлении МЧС, горят железнодорожные цистерны на открытой территории станции Игумново.
дзержинск (нижегородская область)
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дзержинск (нижегородская область)
13:29 04.05.2022
 
В Дзержинске локализовали крупный пожар

Крупный пожар на ж/д станции Игумново в Дзержинске локализовали на 2,5 тысячи "квадратов"

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиПожар на открытой территории станции Игумново промзоны Дзержинска
Пожар на открытой территории станции Игумново промзоны Дзержинска - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
Пожар на открытой территории станции Игумново промзоны Дзержинска
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МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Крупный пожар на железнодорожной станции Игумново в нижегородском Дзержинске удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 12.55 объявлена локализация на площади 2500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших в результате происшествия нет.
В тушении задействован пожарный поезд РЖД, прибывший со станции "Нижний Новгород - Сортировочный". Поезд способен подать в очаг пожара свыше 120 тонн воды, сообщает региональное управление МЧС.
Борьбу с огнем ведут более 100 человек и 35 единиц техники, отметили ранее в МЧС РФ.
Как отмечали в региональном управлении МЧС, горят железнодорожные цистерны на открытой территории станции Игумново.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дзержинск (Нижегородская область)
 
 
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