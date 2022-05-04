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В промзоне Дзержинска загорелись железнодорожные цистерны - РИА Новости, 04.05.2022
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В промзоне Дзержинска загорелись железнодорожные цистерны
В промзоне Дзержинска загорелись железнодорожные цистерны - РИА Новости, 04.05.2022
В промзоне Дзержинска загорелись железнодорожные цистерны
Железнодорожные цистерны горят на станции Игумново в промышленной зоне нижегородского Дзержинска, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:00
2022-05-04T13:22
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
дзержинск (нижегородская область)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Железнодорожные цистерны горят на станции Игумново в промышленной зоне нижегородского Дзержинска, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о пожаре на Автозаводском шоссе в Дзержинске поступило в 11.00. Произошло возгорание цистерны на открытой территории. Угрозы для населенных пунктов и населения нет. По предварительной информации, пострадавших нет. Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Дзержинска РИА Новости сообщили, что горит цистерна с растворителем. По данным экстренных служб, общая площадь пожара составляет порядка 2,5 тысячи квадратных метров."Продолжаются работы по тушению пожара в промзоне Дзержинска. Происходит горение железнодорожных цистерн на открытой территории станции Игумново. Предварительная площадь около 2 тысяч метров. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу №3. В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовано 55 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС - 39 человек девять единиц техники. Приведен в готовность пожарный поезд", - говорится в сообщении.
нижегородская область
дзержинск (нижегородская область)
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, дзержинск (нижегородская область)
13:00 04.05.2022 (обновлено: 13:22 04.05.2022)
 
В промзоне Дзержинска загорелись железнодорожные цистерны

Железнодорожные цистерны горят на станции Игумново в промзоне нижегородского Дзержинска

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиПожар на территории станции Игумново промзоны Дзержинска
Пожар на территории станции Игумново промзоны Дзержинска - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
Пожар на территории станции Игумново промзоны Дзержинска
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Железнодорожные цистерны горят на станции Игумново в промышленной зоне нижегородского Дзержинска, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о пожаре на Автозаводском шоссе в Дзержинске поступило в 11.00. Произошло возгорание цистерны на открытой территории. Угрозы для населенных пунктов и населения нет. По предварительной информации, пострадавших нет. Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Дзержинска РИА Новости сообщили, что горит цистерна с растворителем. По данным экстренных служб, общая площадь пожара составляет порядка 2,5 тысячи квадратных метров.
"Продолжаются работы по тушению пожара в промзоне Дзержинска. Происходит горение железнодорожных цистерн на открытой территории станции Игумново. Предварительная площадь около 2 тысяч метров. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу №3. В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовано 55 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС - 39 человек девять единиц техники. Приведен в готовность пожарный поезд", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьДзержинск (Нижегородская область)
 
 
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