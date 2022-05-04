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В промзоне Дзержинска загорелись железнодорожные цистерны

В промзоне Дзержинска загорелись железнодорожные цистерны - РИА Новости, 04.05.2022

В промзоне Дзержинска загорелись железнодорожные цистерны

Железнодорожные цистерны горят на станции Игумново в промышленной зоне нижегородского Дзержинска, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:00

2022-05-04T13:00

2022-05-04T13:22

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Железнодорожные цистерны горят на станции Игумново в промышленной зоне нижегородского Дзержинска, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение о пожаре на Автозаводском шоссе в Дзержинске поступило в 11.00. Произошло возгорание цистерны на открытой территории. Угрозы для населенных пунктов и населения нет. По предварительной информации, пострадавших нет. Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Дзержинска РИА Новости сообщили, что горит цистерна с растворителем. По данным экстренных служб, общая площадь пожара составляет порядка 2,5 тысячи квадратных метров."Продолжаются работы по тушению пожара в промзоне Дзержинска. Происходит горение железнодорожных цистерн на открытой территории станции Игумново. Предварительная площадь около 2 тысяч метров. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу №3. В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовано 55 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС - 39 человек девять единиц техники. Приведен в готовность пожарный поезд", - говорится в сообщении.

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, дзержинск (нижегородская область)