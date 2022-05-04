https://ria.ru/20220504/pozhar-1786772481.html
В центре Перми загорелся хозяйственный корпус больницы
В центре Перми загорелся хозяйственный корпус больницы - РИА Новости, 04.05.2022
В центре Перми загорелся хозяйственный корпус больницы
Хозяйственный корпус краевой инфекционной больницы горит в центре Перми, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Минздраве региона. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:45
2022-05-04T12:45
2022-05-04T12:45
происшествия
пермь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 4 мая - РИА Новости. Хозяйственный корпус краевой инфекционной больницы горит в центре Перми, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Минздраве региона."Пожар зафиксирован в хозяйственном корпусе краевой инфекционной больницы, в котором не находятся пациенты (на улице Пушкина в центре города), никто не пострадал", — сказали в ведомстве.В региональном МЧС РИА Новости сообщили, что информация о пожаре поступила в ведомство в 13.19 (11.19 мск), в 13.28 (11.28 мск) возгорание было локализовано.Собеседница агентства добавила, что проводится поверка, устанавливаются причины и обстоятельства возгорания. На месте работают 27 пожарных и восемь единиц техники.При этом в среду в Перми сильный ветер. Местные жители публикуют в пабликах фотографии поваленных деревьев."Происходит горение одноэтажного деревянного неэксплуатируемого здания на территории больницы на площади 800 квадратных метров", - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20210810/chp-1745126129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Перми загорелся хозяйственный корпус больницы
Хозяйственный корпус больницы загорелся в центре Перми на площади 800 "квадратов"
ПЕРМЬ, 4 мая - РИА Новости. Хозяйственный корпус краевой инфекционной больницы горит в центре Перми, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
"Пожар зафиксирован в хозяйственном корпусе краевой инфекционной больницы, в котором не находятся пациенты (на улице Пушкина в центре города), никто не пострадал", — сказали в ведомстве.
В региональном МЧС РИА Новости сообщили, что информация о пожаре поступила в ведомство в 13.19 (11.19 мск), в 13.28 (11.28 мск) возгорание было локализовано.
"Это заброшенное неэксплуатируемое здание на территории краевой инфекционной больницы, угрозы нет, пострадавших нет", — пояснили в краевом МЧС.
Собеседница агентства добавила, что проводится поверка, устанавливаются причины и обстоятельства возгорания. На месте работают 27 пожарных и восемь единиц техники.
При этом в среду в Перми
сильный ветер. Местные жители публикуют в пабликах фотографии поваленных деревьев.
"Происходит горение одноэтажного деревянного неэксплуатируемого здания на территории больницы на площади 800 квадратных метров", - рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.