https://ria.ru/20220504/pozhar-1786760913.html

В Дзержинске загорелась цистерна с растворителем

В Дзержинске загорелась цистерна с растворителем - РИА Новости, 04.05.2022

В Дзержинске загорелась цистерна с растворителем

Пожар тушат в промышленной зоне нижегородского Дзержинска, где загорелась цистерна, никто не пострадал, угрозы для населения нет, сообщает региональное... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:19

2022-05-04T12:19

2022-05-04T13:02

происшествия

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786769005_222:357:1081:840_1920x0_80_0_0_9fbf958c04e53766f514b6aa36439e2e.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая — РИА Новости. Пожар тушат в промышленной зоне нижегородского Дзержинска, где загорелась цистерна, никто не пострадал, угрозы для населения нет, сообщает региональное управление МЧС.Информация о пожаре на Автозаводском шоссе в Дзержинске поступила в 11.00."Произошло возгорание цистерны на открытой территории. Угрозы для населенных пунктов и населения нет. Пожарно-спасательные подразделения работают на тушении возгорания. Кроме этого, приведен в готовность пожарный поезд. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе Дзержинска РИА Новости сообщили, что горит цистерна с растворителем."Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту возгорания на территории промышленного предприятия… Проведение проверки поручено прокуратуре Дзержинска, которой будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства."Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу №3… По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на место выехали его заместитель Пётр Банников и глава города Дзержинска Иван Носков", - сообщает пресс-служба администрации города.

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, дзержинск (нижегородская область)