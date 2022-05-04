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В Дзержинске загорелась цистерна с растворителем - РИА Новости, 04.05.2022
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В Дзержинске загорелась цистерна с растворителем
В Дзержинске загорелась цистерна с растворителем - РИА Новости, 04.05.2022
В Дзержинске загорелась цистерна с растворителем
Пожар тушат в промышленной зоне нижегородского Дзержинска, где загорелась цистерна, никто не пострадал, угрозы для населения нет, сообщает региональное... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:19
2022-05-04T13:02
происшествия
нижегородская область
дзержинск (нижегородская область)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая — РИА Новости. Пожар тушат в промышленной зоне нижегородского Дзержинска, где загорелась цистерна, никто не пострадал, угрозы для населения нет, сообщает региональное управление МЧС.Информация о пожаре на Автозаводском шоссе в Дзержинске поступила в 11.00."Произошло возгорание цистерны на открытой территории. Угрозы для населенных пунктов и населения нет. Пожарно-спасательные подразделения работают на тушении возгорания. Кроме этого, приведен в готовность пожарный поезд. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе Дзержинска РИА Новости сообщили, что горит цистерна с растворителем."Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту возгорания на территории промышленного предприятия… Проведение проверки поручено прокуратуре Дзержинска, которой будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства."Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу №3… По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на место выехали его заместитель Пётр Банников и глава города Дзержинска Иван Носков", - сообщает пресс-служба администрации города.
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происшествия, нижегородская область, дзержинск (нижегородская область)
12:19 04.05.2022 (обновлено: 13:02 04.05.2022)
 
В Дзержинске загорелась цистерна с растворителем

Цистерна с растворителем загорелась в промышленной зоне нижегородского Дзержинска

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиДым от пожара на Автозаводском шоссе в Дзержинске
Дым от пожара на Автозаводском шоссе в Дзержинске - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
Дым от пожара на Автозаводском шоссе в Дзержинске
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая — РИА Новости. Пожар тушат в промышленной зоне нижегородского Дзержинска, где загорелась цистерна, никто не пострадал, угрозы для населения нет, сообщает региональное управление МЧС.
Информация о пожаре на Автозаводском шоссе в Дзержинске поступила в 11.00.
"Произошло возгорание цистерны на открытой территории. Угрозы для населенных пунктов и населения нет. Пожарно-спасательные подразделения работают на тушении возгорания. Кроме этого, приведен в готовность пожарный поезд. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ранее в Единой дежурно-диспетчерской службе Дзержинска РИА Новости сообщили, что горит цистерна с растворителем.
"Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту возгорания на территории промышленного предприятия… Проведение проверки поручено прокуратуре Дзержинска, которой будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу №3… По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на место выехали его заместитель Пётр Банников и глава города Дзержинска Иван Носков", - сообщает пресс-служба администрации города.
 
ПроисшествияНижегородская областьДзержинск (Нижегородская область)
 
 
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