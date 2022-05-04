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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 04.05.2022
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Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 04.05.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода с кратковременными дождями и в некоторых районах мокрым снегом ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 8-10 градусов сообщила РИА... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T08:19
2022-05-04T08:19
общество
москва
центр "фобос"
елена волосюк
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями и в некоторых районах мокрым снегом ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 8-10 градусов сообщила РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня Москву пересечет холодный атмосферный фронт циклона. Нас ожидает облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах столичного региона возможен слабый мокрый снег. Воздух прогреется до плюс 8-10 градусов, по области мы обещаем максимальную температуру 7-12 градусов", - сообщила Волосюк.Синоптик также отметила, что ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, в середине дня оно повысится до нормальных значений - 747 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, центр "фобос", елена волосюк
08:19 04.05.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик "Фобоса" Волосюк: кратковременные дожди и до плюс 10 ожидается в Москве в среду

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями и в некоторых районах мокрым снегом ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 8-10 градусов сообщила РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня Москву пересечет холодный атмосферный фронт циклона. Нас ожидает облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах столичного региона возможен слабый мокрый снег. Воздух прогреется до плюс 8-10 градусов, по области мы обещаем максимальную температуру 7-12 градусов", - сообщила Волосюк.
Синоптик также отметила, что ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, в середине дня оно повысится до нормальных значений - 747 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Елена Волосюк
 
 
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