https://ria.ru/20220504/pogoda-1786714047.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 04.05.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода с кратковременными дождями и в некоторых районах мокрым снегом ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 8-10 градусов сообщила РИА... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T08:19
2022-05-04T08:19
2022-05-04T08:19
общество
москва
центр "фобос"
елена волосюк
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями и в некоторых районах мокрым снегом ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 8-10 градусов сообщила РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня Москву пересечет холодный атмосферный фронт циклона. Нас ожидает облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах столичного региона возможен слабый мокрый снег. Воздух прогреется до плюс 8-10 градусов, по области мы обещаем максимальную температуру 7-12 градусов", - сообщила Волосюк.Синоптик также отметила, что ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, в середине дня оно повысится до нормальных значений - 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220502/pogoda-1786581729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, центр "фобос", елена волосюк
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик "Фобоса" Волосюк: кратковременные дожди и до плюс 10 ожидается в Москве в среду