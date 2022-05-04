https://ria.ru/20220504/pogoda-1786714047.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 04.05.2022

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная погода с кратковременными дождями и в некоторых районах мокрым снегом ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 8-10 градусов сообщила РИА... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T08:19

2022-05-04T08:19

2022-05-04T08:19

общество

москва

центр "фобос"

елена волосюк

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями и в некоторых районах мокрым снегом ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 8-10 градусов сообщила РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня Москву пересечет холодный атмосферный фронт циклона. Нас ожидает облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах столичного региона возможен слабый мокрый снег. Воздух прогреется до плюс 8-10 градусов, по области мы обещаем максимальную температуру 7-12 градусов", - сообщила Волосюк.Синоптик также отметила, что ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, в середине дня оно повысится до нормальных значений - 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220502/pogoda-1786581729.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, центр "фобос", елена волосюк