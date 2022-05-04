https://ria.ru/20220504/podmoskove-1786825533.html

В Подмосковье продолжается противоклещевая обработка территорий

В Подмосковье продолжается противоклещевая обработка территорий - РИА Новости, 04.05.2022

В Подмосковье продолжается противоклещевая обработка территорий

Власти Московской области продолжают противоклещевую обработку территорий региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства Благоустройства региона РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:41

2022-05-04T15:41

2022-05-04T16:28

новости подмосковья

михаил хайкин

парки

клещ

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Власти Московской области продолжают противоклещевую обработку территорий региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства Благоустройства регионаМероприятия проводятся с 18 апреля."Акарицидная обработка организована в 152 парках культуры и отдыха, из них завершили ее уже в 108", приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.Всего от клещей будет обработано 91 095,55 гектар парковых территорий. На сегодняшний день, первичную обработку провели на 45 427,94 гектарах."Укусы клещей также могут стать причиной заболевания такими опасными инфекциями, как эрлихиоз, коксиеллез, туляремия, клещевой тиф, клещевой паралич. Поэтому просим жителей и отдыхающих быть внимательными и осторожными. Если укус произошел, нужно немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение", - напомнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220429/les-1786199376.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

михаил хайкин, парки, клещ