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В параде на Красной площади 9 мая примут участие 11 тысяч человек - РИА Новости, 04.05.2022
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В параде на Красной площади 9 мая примут участие 11 тысяч человек
В параде на Красной площади 9 мая примут участие 11 тысяч человек - РИА Новости, 04.05.2022
В параде на Красной площади 9 мая примут участие 11 тысяч человек
Одиннадцать тысяч человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов будут задействованы в военном параде, который состоится 9 мая на Красной площади в... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:50
2022-05-04T11:50
общество
день победы
москва
сергей шойгу
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Одиннадцать тысяч человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов будут задействованы в военном параде, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Всего в нем примут участие 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и военной техники, 77 летательных аппаратов", - сказал Шойгу на селекторном совещании в среду.По словам министра, "впервые в пешем строю пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища"."В составе механизированной колонны по Красной площади первый раз проедут современные 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", оснащенные автоматизированной системой управления наведением и огнем", - сообщил Шойгу.Он сказал, что генеральная репетиция парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, запланирована на 7 мая.
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общество, день победы, москва, сергей шойгу
11:50 04.05.2022
 
В параде на Красной площади 9 мая примут участие 11 тысяч человек

Глава Минобороны Шойгу: в параде на Красной площади 9 мая примут участие 11 тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие перед началом репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Военнослужащие перед началом репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие перед началом репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Одиннадцать тысяч человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов будут задействованы в военном параде, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Всего в нем примут участие 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и военной техники, 77 летательных аппаратов", - сказал Шойгу на селекторном совещании в среду.
По словам министра, "впервые в пешем строю пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища".
"В составе механизированной колонны по Красной площади первый раз проедут современные 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", оснащенные автоматизированной системой управления наведением и огнем", - сообщил Шойгу.
Он сказал, что генеральная репетиция парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, запланирована на 7 мая.
Репетиция авиационной части парада Победы - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
11:29
В небе над Москвой прошла репетиция авиационной части парада Победы
 
ОбществоДень ПобедыМоскваСергей Шойгу
 
 
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