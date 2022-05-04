https://ria.ru/20220504/parad-1786751883.html

В параде на Красной площади 9 мая примут участие 11 тысяч человек

В параде на Красной площади 9 мая примут участие 11 тысяч человек - РИА Новости, 04.05.2022

В параде на Красной площади 9 мая примут участие 11 тысяч человек

Одиннадцать тысяч человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов будут задействованы в военном параде, который состоится 9 мая на Красной площади в... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:50

2022-05-04T11:50

2022-05-04T11:50

общество

день победы

москва

сергей шойгу

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Одиннадцать тысяч человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов будут задействованы в военном параде, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Всего в нем примут участие 11 тысяч человек, 131 образец вооружения и военной техники, 77 летательных аппаратов", - сказал Шойгу на селекторном совещании в среду.По словам министра, "впервые в пешем строю пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища"."В составе механизированной колонны по Красной площади первый раз проедут современные 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", оснащенные автоматизированной системой управления наведением и огнем", - сообщил Шойгу.Он сказал, что генеральная репетиция парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, запланирована на 7 мая.

https://ria.ru/20220504/parad-1786745445.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, день победы, москва, сергей шойгу