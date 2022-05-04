https://ria.ru/20220504/ombudsmen-1786828093.html

Аппарат московского омбудсмена нашел четверых пропавших на Украине солдат

Аппарат московского омбудсмена нашел четверых пропавших на Украине солдат - РИА Новости, 04.05.2022

Аппарат московского омбудсмена нашел четверых пропавших на Украине солдат

Аппарат столичного омбудсмена за последние две недели нашел четырёх пропавших на Украине солдат, все живы, но двое из них в плену, сообщила журналистам... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:54

2022-05-04T15:54

2022-05-04T15:54

россия

украина

москва

общество

татьяна москалькова

татьяна потяева

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Аппарат столичного омбудсмена за последние две недели нашел четырёх пропавших на Украине солдат, все живы, но двое из них в плену, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева."Одна тема большая, которой мы сегодня занимаемся по поручению федерального уполномоченного. Татьяна Николаевна (Москалькова) во все субъекты Российской Федерации, в том числе в Москву, рассылает фамилии наших военнослужащих, которые пропали на территории Украины, либо были убиты, либо попали в плен... Буквально за последние две недели мы нашли четырех человек: все живые, двое из них находятся в плену, двое других были ранены, их обнаружили в госпиталях. Это работа продолжается", - рассказала Потяева.Она отметила, что после начала спецоперации были обращения к омбудсмену семей с Украины, которые, приехав к родственникам, нуждались в помощи из-за госпитализации с тяжелым течением по коронавирусу и для устройства детей в образовательные учреждения."Так как Москва не является территорией, которая принимает беженцев, то в наш адрес таких обращений поступают единицы, но тем не менее они есть", - пояснила Потяева.

https://ria.ru/20220430/obmen-1786339141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, москва, общество, татьяна москалькова, татьяна потяева