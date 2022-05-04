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Аппарат московского омбудсмена нашел четверых пропавших на Украине солдат - РИА Новости, 04.05.2022
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Аппарат московского омбудсмена нашел четверых пропавших на Украине солдат
Аппарат московского омбудсмена нашел четверых пропавших на Украине солдат - РИА Новости, 04.05.2022
Аппарат московского омбудсмена нашел четверых пропавших на Украине солдат
Аппарат столичного омбудсмена за последние две недели нашел четырёх пропавших на Украине солдат, все живы, но двое из них в плену, сообщила журналистам... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:54
2022-05-04T15:54
россия
украина
москва
общество
татьяна москалькова
татьяна потяева
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Аппарат столичного омбудсмена за последние две недели нашел четырёх пропавших на Украине солдат, все живы, но двое из них в плену, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева."Одна тема большая, которой мы сегодня занимаемся по поручению федерального уполномоченного. Татьяна Николаевна (Москалькова) во все субъекты Российской Федерации, в том числе в Москву, рассылает фамилии наших военнослужащих, которые пропали на территории Украины, либо были убиты, либо попали в плен... Буквально за последние две недели мы нашли четырех человек: все живые, двое из них находятся в плену, двое других были ранены, их обнаружили в госпиталях. Это работа продолжается", - рассказала Потяева.Она отметила, что после начала спецоперации были обращения к омбудсмену семей с Украины, которые, приехав к родственникам, нуждались в помощи из-за госпитализации с тяжелым течением по коронавирусу и для устройства детей в образовательные учреждения."Так как Москва не является территорией, которая принимает беженцев, то в наш адрес таких обращений поступают единицы, но тем не менее они есть", - пояснила Потяева.
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россия, украина, москва, общество, татьяна москалькова, татьяна потяева
15:54 04.05.2022
 
Аппарат московского омбудсмена нашел четверых пропавших на Украине солдат

Аппарат московского омбудсмена за две недели нашел четверых пропавших на Украине солдат

© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в FacebookУполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в Facebook
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Аппарат столичного омбудсмена за последние две недели нашел четырёх пропавших на Украине солдат, все живы, но двое из них в плену, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
"Одна тема большая, которой мы сегодня занимаемся по поручению федерального уполномоченного. Татьяна Николаевна (Москалькова) во все субъекты Российской Федерации, в том числе в Москву, рассылает фамилии наших военнослужащих, которые пропали на территории Украины, либо были убиты, либо попали в плен... Буквально за последние две недели мы нашли четырех человек: все живые, двое из них находятся в плену, двое других были ранены, их обнаружили в госпиталях. Это работа продолжается", - рассказала Потяева.
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Она отметила, что после начала спецоперации были обращения к омбудсмену семей с Украины, которые, приехав к родственникам, нуждались в помощи из-за госпитализации с тяжелым течением по коронавирусу и для устройства детей в образовательные учреждения.
"Так как Москва не является территорией, которая принимает беженцев, то в наш адрес таких обращений поступают единицы, но тем не менее они есть", - пояснила Потяева.
 
РоссияУкраинаМоскваОбществоТатьяна МоскальковаТатьяна Потяева
 
 
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