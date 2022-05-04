Миронов предложил приравнять минимальный оклад к МРОТ
Лидер эсеров Миронов предложил установить минимальный оклад в размере одного МРОТ
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов предлагает установить минимальный оклад в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) без учета премий и выплат.
"Мы предлагаем принять поправки в Трудовой кодекс и установить минимальный оклад в размере одного МРОТ без учета премий и выплат", - написал Миронов в своем Telegram-канале. Парламентарий пояснил, что в Трудовом кодексе РФ есть норма, согласно которой месячная зарплата не может быть ниже МРОТ, который сейчас составляет 13 890 рублей в месяц. При этом, по его словам, работодатель наряду с базовым окладом может включить в него и самые разные выплаты. "Еще в постановлении Конституционного суда от 2017 года говорилось о недопустимости включения в состав учета минимальной заработной платы дополнительных выплат, но проблема до сих пор не решена", - добавил он.
Миронов отметил, что "эта лазейка" позволяет работодателям начислять сотрудникам зарплату меньше утвержденного МРОТ. "Люди оказываются в уязвимом положении: по воле руководства они в общей сумме начислений лишаются дополнительных выплат. Именно поэтому зарплату меньше МРОТ сейчас получают около 700 тысяч российских граждан. Это абсолютно недопустимо", - подытожил депутат.
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