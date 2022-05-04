Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил приравнять минимальный оклад к МРОТ - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/oklad-1786856857.html
Миронов предложил приравнять минимальный оклад к МРОТ
Миронов предложил приравнять минимальный оклад к МРОТ - РИА Новости, 04.05.2022
Миронов предложил приравнять минимальный оклад к МРОТ
Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов предлагает установить минимальный оклад в размере одного минимального размера... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:57
2022-05-04T17:57
общество
россия
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов предлагает установить минимальный оклад в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) без учета премий и выплат."Мы предлагаем принять поправки в Трудовой кодекс и установить минимальный оклад в размере одного МРОТ без учета премий и выплат", - написал Миронов в своем Telegram-канале. Парламентарий пояснил, что в Трудовом кодексе РФ есть норма, согласно которой месячная зарплата не может быть ниже МРОТ, который сейчас составляет 13 890 рублей в месяц. При этом, по его словам, работодатель наряду с базовым окладом может включить в него и самые разные выплаты. "Еще в постановлении Конституционного суда от 2017 года говорилось о недопустимости включения в состав учета минимальной заработной платы дополнительных выплат, но проблема до сих пор не решена", - добавил он.Миронов отметил, что "эта лазейка" позволяет работодателям начислять сотрудникам зарплату меньше утвержденного МРОТ. "Люди оказываются в уязвимом положении: по воле руководства они в общей сумме начислений лишаются дополнительных выплат. Именно поэтому зарплату меньше МРОТ сейчас получают около 700 тысяч российских граждан. Это абсолютно недопустимо", - подытожил депутат.
https://ria.ru/20220428/mrot-1785914360.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cfcc24d1425562c0b384a8f3c9a0279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов
17:57 04.05.2022
 
Миронов предложил приравнять минимальный оклад к МРОТ

Лидер эсеров Миронов предложил установить минимальный оклад в размере одного МРОТ

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов предлагает установить минимальный оклад в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) без учета премий и выплат.
"Мы предлагаем принять поправки в Трудовой кодекс и установить минимальный оклад в размере одного МРОТ без учета премий и выплат", - написал Миронов в своем Telegram-канале. Парламентарий пояснил, что в Трудовом кодексе РФ есть норма, согласно которой месячная зарплата не может быть ниже МРОТ, который сейчас составляет 13 890 рублей в месяц. При этом, по его словам, работодатель наряду с базовым окладом может включить в него и самые разные выплаты. "Еще в постановлении Конституционного суда от 2017 года говорилось о недопустимости включения в состав учета минимальной заработной платы дополнительных выплат, но проблема до сих пор не решена", - добавил он.
Миронов отметил, что "эта лазейка" позволяет работодателям начислять сотрудникам зарплату меньше утвержденного МРОТ. "Люди оказываются в уязвимом положении: по воле руководства они в общей сумме начислений лишаются дополнительных выплат. Именно поэтому зарплату меньше МРОТ сейчас получают около 700 тысяч российских граждан. Это абсолютно недопустимо", - подытожил депутат.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 12:27
В Госдуме предложили проиндексировать МРОТ по реальной инфляции
 
ОбществоРоссияПартия "Справедливая Россия - за правду"Сергей Миронов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала