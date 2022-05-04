https://ria.ru/20220504/oklad-1786856857.html

Миронов предложил приравнять минимальный оклад к МРОТ

Миронов предложил приравнять минимальный оклад к МРОТ - РИА Новости, 04.05.2022

Миронов предложил приравнять минимальный оклад к МРОТ

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов предлагает установить минимальный оклад в размере одного минимального размера... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:57

2022-05-04T17:57

2022-05-04T17:57

общество

россия

партия "справедливая россия - за правду"

сергей миронов

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов предлагает установить минимальный оклад в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) без учета премий и выплат."Мы предлагаем принять поправки в Трудовой кодекс и установить минимальный оклад в размере одного МРОТ без учета премий и выплат", - написал Миронов в своем Telegram-канале. Парламентарий пояснил, что в Трудовом кодексе РФ есть норма, согласно которой месячная зарплата не может быть ниже МРОТ, который сейчас составляет 13 890 рублей в месяц. При этом, по его словам, работодатель наряду с базовым окладом может включить в него и самые разные выплаты. "Еще в постановлении Конституционного суда от 2017 года говорилось о недопустимости включения в состав учета минимальной заработной платы дополнительных выплат, но проблема до сих пор не решена", - добавил он.Миронов отметил, что "эта лазейка" позволяет работодателям начислять сотрудникам зарплату меньше утвержденного МРОТ. "Люди оказываются в уязвимом положении: по воле руководства они в общей сумме начислений лишаются дополнительных выплат. Именно поэтому зарплату меньше МРОТ сейчас получают около 700 тысяч российских граждан. Это абсолютно недопустимо", - подытожил депутат.

https://ria.ru/20220428/mrot-1785914360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов