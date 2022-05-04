Кафе и магазины попали под обстрел украинских войск в Ясиноватой в ДНР
Штаб обороны ДНР: кафе и магазины попали под обстрел украинских войск в Ясиноватой
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Кафе и магазины попали под обстрел украинских войск в Ясиноватой в Донецкой народной республике, заявил в среду штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) продолжают обстрел Ясиноватой. Под обстрелом украинских боевиков оказались магазины и кафе по ул. Орджоникидзе. Произошло возгорание", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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