Захарова обвинила Израиль в игнорировании роста неонацизма на Украине
Представитель МИД Захарова: Израиль долгие годы игнорирует рост неонацизма на Украине
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Израиль долгие годы игнорирует ситуацию с ростом неонацистской идеологии на территории Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российский министр обратил внимание на многолетнее игнорирование ситуации с ростом неонацистской идеологии на территории Украины со стороны государства Израиль. И ведь мы это видим, и мы многократно привлекали внимание всех стран, включая Израиль, к этой проблеме", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
"Можно сколько угодно цепляться к словам и фразам. Но почему же с таким же рвением не прицепиться было к нацистской литературе, которая циркулирует, распространяется среди националистических батальонов? Почему не прицепиться к символике "Азова"? Почему было не прицепиться к татуировкам в виде свастики и другой символики, фашистской и нацисткой, которая является обыденным делом для националистических батальонов? Почему к этому много лет у израильских политиков не было аллергии и не вызывало у них возмущение?", - указала Захарова.
Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что ждет извинений российской стороны за высказывание своего российского коллеги Сергея Лаврова, а посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван в МИД для разъяснительной беседы.
В воскресенье Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" сказал, что на Украине есть нацификация и захваченные в плен боевики националистических батальонов носят татуировки с неонацистской символикой. Тогда же Лавров подверг сомнению слова Владимира Зеленского, который отрицает нацификацию в своей стране, поскольку является евреем по национальности. Глава МИД РФ заявил, что "это абсолютно ничего не значит", поскольку "мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".