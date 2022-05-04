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Захарова обвинила Израиль в игнорировании роста неонацизма на Украине - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/neonatsizm-1786819605.html
Захарова обвинила Израиль в игнорировании роста неонацизма на Украине
Захарова обвинила Израиль в игнорировании роста неонацизма на Украине - РИА Новости, 04.05.2022
Захарова обвинила Израиль в игнорировании роста неонацизма на Украине
Израиль долгие годы игнорирует ситуацию с ростом неонацистской идеологии на территории Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:14
2022-05-04T15:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
израиль
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
анатолий викторов
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Израиль долгие годы игнорирует ситуацию с ростом неонацистской идеологии на территории Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российский министр обратил внимание на многолетнее игнорирование ситуации с ростом неонацистской идеологии на территории Украины со стороны государства Израиль. И ведь мы это видим, и мы многократно привлекали внимание всех стран, включая Израиль, к этой проблеме", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24"."Можно сколько угодно цепляться к словам и фразам. Но почему же с таким же рвением не прицепиться было к нацистской литературе, которая циркулирует, распространяется среди националистических батальонов? Почему не прицепиться к символике "Азова"? Почему было не прицепиться к татуировкам в виде свастики и другой символики, фашистской и нацисткой, которая является обыденным делом для националистических батальонов? Почему к этому много лет у израильских политиков не было аллергии и не вызывало у них возмущение?", - указала Захарова.Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что ждет извинений российской стороны за высказывание своего российского коллеги Сергея Лаврова, а посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван в МИД для разъяснительной беседы.В воскресенье Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" сказал, что на Украине есть нацификация и захваченные в плен боевики националистических батальонов носят татуировки с неонацистской символикой. Тогда же Лавров подверг сомнению слова Владимира Зеленского, который отрицает нацификацию в своей стране, поскольку является евреем по национальности. Глава МИД РФ заявил, что "это абсолютно ничего не значит", поскольку "мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".
https://ria.ru/20220503/zelenskiy-1786678055.html
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в мире, израиль, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, анатолий викторов, мария захарова, ситуация в днр и лнр
15:14 04.05.2022
 
Захарова обвинила Израиль в игнорировании роста неонацизма на Украине

Представитель МИД Захарова: Израиль долгие годы игнорирует рост неонацизма на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Израиль долгие годы игнорирует ситуацию с ростом неонацистской идеологии на территории Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российский министр обратил внимание на многолетнее игнорирование ситуации с ростом неонацистской идеологии на территории Украины со стороны государства Израиль. И ведь мы это видим, и мы многократно привлекали внимание всех стран, включая Израиль, к этой проблеме", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
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"Можно сколько угодно цепляться к словам и фразам. Но почему же с таким же рвением не прицепиться было к нацистской литературе, которая циркулирует, распространяется среди националистических батальонов? Почему не прицепиться к символике "Азова"? Почему было не прицепиться к татуировкам в виде свастики и другой символики, фашистской и нацисткой, которая является обыденным делом для националистических батальонов? Почему к этому много лет у израильских политиков не было аллергии и не вызывало у них возмущение?", - указала Захарова.
Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что ждет извинений российской стороны за высказывание своего российского коллеги Сергея Лаврова, а посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван в МИД для разъяснительной беседы.
В воскресенье Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" сказал, что на Украине есть нацификация и захваченные в плен боевики националистических батальонов носят татуировки с неонацистской символикой. Тогда же Лавров подверг сомнению слова Владимира Зеленского, который отрицает нацификацию в своей стране, поскольку является евреем по национальности. Глава МИД РФ заявил, что "это абсолютно ничего не значит", поскольку "мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИзраильУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровАнатолий ВикторовМария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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