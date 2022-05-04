https://ria.ru/20220504/neonatsizm-1786819605.html

Захарова обвинила Израиль в игнорировании роста неонацизма на Украине

Захарова обвинила Израиль в игнорировании роста неонацизма на Украине - РИА Новости, 04.05.2022

Захарова обвинила Израиль в игнорировании роста неонацизма на Украине

Израиль долгие годы игнорирует ситуацию с ростом неонацистской идеологии на территории Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:14

2022-05-04T15:14

2022-05-04T15:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

израиль

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

анатолий викторов

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Израиль долгие годы игнорирует ситуацию с ростом неонацистской идеологии на территории Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российский министр обратил внимание на многолетнее игнорирование ситуации с ростом неонацистской идеологии на территории Украины со стороны государства Израиль. И ведь мы это видим, и мы многократно привлекали внимание всех стран, включая Израиль, к этой проблеме", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24"."Можно сколько угодно цепляться к словам и фразам. Но почему же с таким же рвением не прицепиться было к нацистской литературе, которая циркулирует, распространяется среди националистических батальонов? Почему не прицепиться к символике "Азова"? Почему было не прицепиться к татуировкам в виде свастики и другой символики, фашистской и нацисткой, которая является обыденным делом для националистических батальонов? Почему к этому много лет у израильских политиков не было аллергии и не вызывало у них возмущение?", - указала Захарова.Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что ждет извинений российской стороны за высказывание своего российского коллеги Сергея Лаврова, а посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван в МИД для разъяснительной беседы.В воскресенье Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" сказал, что на Украине есть нацификация и захваченные в плен боевики националистических батальонов носят татуировки с неонацистской символикой. Тогда же Лавров подверг сомнению слова Владимира Зеленского, который отрицает нацификацию в своей стране, поскольку является евреем по национальности. Глава МИД РФ заявил, что "это абсолютно ничего не значит", поскольку "мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

https://ria.ru/20220503/zelenskiy-1786678055.html

https://ria.ru/20220429/pereimenovanie-1786229663.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, израиль, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, анатолий викторов, мария захарова, ситуация в днр и лнр