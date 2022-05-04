15:03 04.05.2022 (обновлено: 15:36 04.05.2022)
ЕК может разрешить поставки нефти из России по трубопроводам, пишут СМИ
СМИ: ЕК рассматривает возможность разрешить поставки российской нефти по трубопроводам
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Еврокомиссия обсуждает возможность разрешить поставки российской нефти по трубопроводам, запретив при этом ее ввоз на танкерах, сообщил портал Euractiv.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает поэтапное нефтяное эмбарго. Помимо этого, ограничения затронут Сбербанк и другие крупные российские банки, три ведущих российских телеканала, а также новые физлица.
"Комиссия также рассматривает альтернативный сценарий: запретить импорт российской нефти только посредством танкеров и разрешить поставки по трубопроводам", — говорится в сообщении портала.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.