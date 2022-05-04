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ЕК может разрешить поставки нефти из России по трубопроводам, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/neft-1786816979.html
ЕК может разрешить поставки нефти из России по трубопроводам, пишут СМИ
ЕК может разрешить поставки нефти из России по трубопроводам, пишут СМИ - РИА Новости, 04.05.2022
ЕК может разрешить поставки нефти из России по трубопроводам, пишут СМИ
Еврокомиссия обсуждает возможность разрешить поставки российской нефти по трубопроводам, запретив при этом ее ввоз на танкерах, сообщил портал Euractiv. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:03
2022-05-04T15:36
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
россия
украина
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Еврокомиссия обсуждает возможность разрешить поставки российской нефти по трубопроводам, запретив при этом ее ввоз на танкерах, сообщил портал Euractiv.Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает поэтапное нефтяное эмбарго. Помимо этого, ограничения затронут Сбербанк и другие крупные российские банки, три ведущих российских телеканала, а также новые физлица."Комиссия также рассматривает альтернативный сценарий: запретить импорт российской нефти только посредством танкеров и разрешить поставки по трубопроводам", — говорится в сообщении портала.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220504/neft-1786801618.html
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экономика, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, россия, украина, еврокомиссия, санкции в отношении россии, нефть
15:03 04.05.2022 (обновлено: 15:36 04.05.2022)
 
ЕК может разрешить поставки нефти из России по трубопроводам, пишут СМИ

СМИ: ЕК рассматривает возможность разрешить поставки российской нефти по трубопроводам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе.
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Еврокомиссия обсуждает возможность разрешить поставки российской нефти по трубопроводам, запретив при этом ее ввоз на танкерах, сообщил портал Euractiv.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает поэтапное нефтяное эмбарго. Помимо этого, ограничения затронут Сбербанк и другие крупные российские банки, три ведущих российских телеканала, а также новые физлица.
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СМИ: Индия хочет покупать нефть дешевле 70 долларов за баррель
"Комиссия также рассматривает альтернативный сценарий: запретить импорт российской нефти только посредством танкеров и разрешить поставки по трубопроводам", — говорится в сообщении портала.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровРоссияУкраинаЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииНефть
 
 
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