https://ria.ru/20220504/neft-1786784264.html

ЛДПР предложила пересмотреть контракты по нефти с недружественными странами

ЛДПР предложила пересмотреть контракты по нефти с недружественными странами - РИА Новости, 04.05.2022

ЛДПР предложила пересмотреть контракты по нефти с недружественными странами

ЛДПР предлагает подвергнуть пересмотру по принципу форс-мажора условий контрактов со странами, которые присоединятся к ограничениям на закупки нефти РФ. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:25

2022-05-04T13:25

2022-05-04T13:26

экономика

урсула фон дер ляйен

россия

европа

украина

лдпр

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ЛДПР предлагает подвергнуть пересмотру по принципу форс-мажора условий контрактов со странами, которые присоединятся к ограничениям на закупки нефти РФ.Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС."Евросоюз угрожает введением в ближайшие месяцы эмбарго против нефти из России. Если это произойдёт, ЛДПР предлагает признать страны, присоединившиеся к этим санкциям, ненадёжными партнёрами со всеми вытекающими последствиями. Любые межгосударственные контракты с этими государствами могут быть подвержены ревизии и пересмотру условий по принципу форс-мажора", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.Россия всегда дорожила стабильностью экономических отношений с Европой, также сообщили либерал-демократы, добавив, что соблюдение контрактных обязательств по поставкам энергоносителей имело "практически сакральный смысл"."Даже когда Украина в 2008-2009 гг крала из европейской газотранспортной системы купленный европейцами газ, Россия компенсировала эту недоимку, лишь бы сохранить лицо в глазах западных покупателей. Как оказалась, Европе такие принципы чужды. Они уже фактически украли у России $300 млрд резервов, а сейчас прямым текстом угрожают разорвать контракты на закупку нефти и газа, да ещё и открыто обсуждают, когда Брюсселю это было бы выгоднее сделать", - также сообщили во фракции.Вместе с тем там отметили, что Россия может взять процесс в свои руки и начать диктовать свои условия на энергетическом рынке Европы.

https://ria.ru/20220503/neft-1786656236.html

россия

европа

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экономика, урсула фон дер ляйен, россия, европа, украина, лдпр, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии