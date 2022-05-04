13:25 04.05.2022 (обновлено: 13:26 04.05.2022)
ЛДПР предложила пересмотреть контракты по нефти с недружественными странами
ЛДПР предложила пересмотреть контракты со странами, присоединившимися к нефтяному эмбарго
Работа буровых установок ПАО "Татнефть". Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ЛДПР предлагает подвергнуть пересмотру по принципу форс-мажора условий контрактов со странами, которые присоединятся к ограничениям на закупки нефти РФ.
Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.
"Евросоюз угрожает введением в ближайшие месяцы эмбарго против нефти из России. Если это произойдёт, ЛДПР предлагает признать страны, присоединившиеся к этим санкциям, ненадёжными партнёрами со всеми вытекающими последствиями. Любые межгосударственные контракты с этими государствами могут быть подвержены ревизии и пересмотру условий по принципу форс-мажора", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.
Россия всегда дорожила стабильностью экономических отношений с Европой, также сообщили либерал-демократы, добавив, что соблюдение контрактных обязательств по поставкам энергоносителей имело "практически сакральный смысл".
"Даже когда Украина в 2008-2009 гг крала из европейской газотранспортной системы купленный европейцами газ, Россия компенсировала эту недоимку, лишь бы сохранить лицо в глазах западных покупателей. Как оказалась, Европе такие принципы чужды. Они уже фактически украли у России $300 млрд резервов, а сейчас прямым текстом угрожают разорвать контракты на закупку нефти и газа, да ещё и открыто обсуждают, когда Брюсселю это было бы выгоднее сделать", - также сообщили во фракции.
Вместе с тем там отметили, что Россия может взять процесс в свои руки и начать диктовать свои условия на энергетическом рынке Европы.