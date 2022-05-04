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ЛДПР предложила пересмотреть контракты по нефти с недружественными странами - РИА Новости, 04.05.2022
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ЛДПР предложила пересмотреть контракты по нефти с недружественными странами
ЛДПР предложила пересмотреть контракты по нефти с недружественными странами - РИА Новости, 04.05.2022
ЛДПР предложила пересмотреть контракты по нефти с недружественными странами
ЛДПР предлагает подвергнуть пересмотру по принципу форс-мажора условий контрактов со странами, которые присоединятся к ограничениям на закупки нефти РФ. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:25
2022-05-04T13:26
экономика
урсула фон дер ляйен
россия
европа
украина
лдпр
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ЛДПР предлагает подвергнуть пересмотру по принципу форс-мажора условий контрактов со странами, которые присоединятся к ограничениям на закупки нефти РФ.Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС."Евросоюз угрожает введением в ближайшие месяцы эмбарго против нефти из России. Если это произойдёт, ЛДПР предлагает признать страны, присоединившиеся к этим санкциям, ненадёжными партнёрами со всеми вытекающими последствиями. Любые межгосударственные контракты с этими государствами могут быть подвержены ревизии и пересмотру условий по принципу форс-мажора", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.Россия всегда дорожила стабильностью экономических отношений с Европой, также сообщили либерал-демократы, добавив, что соблюдение контрактных обязательств по поставкам энергоносителей имело "практически сакральный смысл"."Даже когда Украина в 2008-2009 гг крала из европейской газотранспортной системы купленный европейцами газ, Россия компенсировала эту недоимку, лишь бы сохранить лицо в глазах западных покупателей. Как оказалась, Европе такие принципы чужды. Они уже фактически украли у России $300 млрд резервов, а сейчас прямым текстом угрожают разорвать контракты на закупку нефти и газа, да ещё и открыто обсуждают, когда Брюсселю это было бы выгоднее сделать", - также сообщили во фракции.Вместе с тем там отметили, что Россия может взять процесс в свои руки и начать диктовать свои условия на энергетическом рынке Европы.
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экономика, урсула фон дер ляйен, россия, европа, украина, лдпр, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
13:25 04.05.2022 (обновлено: 13:26 04.05.2022)
 
ЛДПР предложила пересмотреть контракты по нефти с недружественными странами

ЛДПР предложила пересмотреть контракты со странами, присоединившимися к нефтяному эмбарго

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота буровых установок ПАО "Татнефть"
Работа буровых установок ПАО Татнефть - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа буровых установок ПАО "Татнефть". Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ЛДПР предлагает подвергнуть пересмотру по принципу форс-мажора условий контрактов со странами, которые присоединятся к ограничениям на закупки нефти РФ.
Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.
"Евросоюз угрожает введением в ближайшие месяцы эмбарго против нефти из России. Если это произойдёт, ЛДПР предлагает признать страны, присоединившиеся к этим санкциям, ненадёжными партнёрами со всеми вытекающими последствиями. Любые межгосударственные контракты с этими государствами могут быть подвержены ревизии и пересмотру условий по принципу форс-мажора", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.
Россия всегда дорожила стабильностью экономических отношений с Европой, также сообщили либерал-демократы, добавив, что соблюдение контрактных обязательств по поставкам энергоносителей имело "практически сакральный смысл".
"Даже когда Украина в 2008-2009 гг крала из европейской газотранспортной системы купленный европейцами газ, Россия компенсировала эту недоимку, лишь бы сохранить лицо в глазах западных покупателей. Как оказалась, Европе такие принципы чужды. Они уже фактически украли у России $300 млрд резервов, а сейчас прямым текстом угрожают разорвать контракты на закупку нефти и газа, да ещё и открыто обсуждают, когда Брюсселю это было бы выгоднее сделать", - также сообщили во фракции.
Вместе с тем там отметили, что Россия может взять процесс в свои руки и начать диктовать свои условия на энергетическом рынке Европы.
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ЭкономикаУрсула фон дер ЛяйенРоссияЕвропаУкраинаЛДПРЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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